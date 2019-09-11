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11.09.2019 18:48
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Амнистия должникам

В Крыму спишут пени за просроченные платежи в Фонд капремонта
Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 203(7961)
Фонд капремонта многоквартирных домов РК спишет всю начисленную пеню должникам, которые погасят долги до 1 октября 2019 года. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе организации.

В фонде уточнили, что к настоящему времени общая задолженность по взносам на капремонт - 1,6 миллиарда рублей, это угрожает выполнению региональной программы и краткосрочных планов капремонта в полном объеме.

В прошлом году юристы фонда подали в суды 96 заявлений о взыскании задолженности на сумму более 1,75 миллиона рублей, в этом - уже 1168 на сумму 10,7 миллиона. В итоге в 2018 году фонд получил 479 тысяч рублей взысканных средств, в первом полугодии 2019-го - 895 тысяч.

Фото: Сергей Винник/РГ
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Вскоре фонд подаст исковые заявления в отношении более 10 тысяч неплательщиков. Это произойдет после получения сведений из управления Росреестра по Крыму и Севастополю - выписки из Единого госреестра недвижимости о правообладателях жилых или нежилых помещений в многоквартирных домах.

Сейчас фонд выполняет два краткосрочных плана - на 2016-2018-й и на 2019-2021 годы. Сроки первого сдвинулись вперед по не зависящим от организации причинам, и по состоянию на конец июля 2019 года по плану выполнен капремонт 215 кровель, 177 фасадов, шести фундаментов, пяти подвалов многоквартирных домов. В 102-х заменены 263 лифта. По второму плану отремонтированы десять кровель и три фасада домов, в 24-х домахзаменены 43 лифта. До конца года намечено 608 видов работ в 240 многоквартирных домах на 1,45 миллиарда рублей.

Контакты

Адрес: 295053, Симферополь, ул. Киевская, д. 1А. Телефон: (3652) 799-774. Сайт: www.kaprem82.ru

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