В Крыму спишут пени за просроченные платежи в Фонд капремонта

Фонд капремонта многоквартирных домов РК спишет всю начисленную пеню должникам, которые погасят долги до 1 октября 2019 года. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе организации.

В фонде уточнили, что к настоящему времени общая задолженность по взносам на капремонт - 1,6 миллиарда рублей, это угрожает выполнению региональной программы и краткосрочных планов капремонта в полном объеме.

В прошлом году юристы фонда подали в суды 96 заявлений о взыскании задолженности на сумму более 1,75 миллиона рублей, в этом - уже 1168 на сумму 10,7 миллиона. В итоге в 2018 году фонд получил 479 тысяч рублей взысканных средств, в первом полугодии 2019-го - 895 тысяч.

Вскоре фонд подаст исковые заявления в отношении более 10 тысяч неплательщиков. Это произойдет после получения сведений из управления Росреестра по Крыму и Севастополю - выписки из Единого госреестра недвижимости о правообладателях жилых или нежилых помещений в многоквартирных домах.

Сейчас фонд выполняет два краткосрочных плана - на 2016-2018-й и на 2019-2021 годы. Сроки первого сдвинулись вперед по не зависящим от организации причинам, и по состоянию на конец июля 2019 года по плану выполнен капремонт 215 кровель, 177 фасадов, шести фундаментов, пяти подвалов многоквартирных домов. В 102-х заменены 263 лифта. По второму плану отремонтированы десять кровель и три фасада домов, в 24-х домахзаменены 43 лифта. До конца года намечено 608 видов работ в 240 многоквартирных домах на 1,45 миллиарда рублей.

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