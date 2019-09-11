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11.09.2019 12:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ни пройти, ни проехать

Строящаяся трасса усложнила жизнь сел Белогорского района
Текст: Михаил Решетов (Симферополь)
Российская газета - Крым № 202(7960)
Десятки тысяч жителей Белогорского района оказались оторванными от социальной и транспортной инфраструктуры после ввода в эксплуатацию двух полос федеральной трассы "Таврида" в районе поселка Зуя.

Магистраль отрезала восемь сел - Литвиненково, Владимировку, Анновку, Украинку, Найденовку, Колодезное, Новожиловку и Тургенево - от ближайшего крупного населенного пункта - Зуи, где находятся практически все блага цивилизации. Включая банкоматы, школы, детские сады и другие социальные объекты.

В Крыму большегрузы временно пустили в обход трассы "Таврида"

Ежедневно глава администрации Зуйского сельского поселения Андрей Лахин ездит на работу из Украинки в Зую. Раньше путь был короче, поскольку дорога туда заходила под прямым углом, пересекая трассу Симферополь - Феодосия. Теперь же приходится добираться в объезд, что в паре километров от бывшего перекрестка.

- Проект "Тавриды" изначально согласовывался со всеми главами поселковых администраций, - рассказывает глава Зуйского сельского поселения. - На месте, где раньше был перекресток, планировалось сделать развязку. Но потом ее вычеркнули, о чем мы узнали лишь после появления обычного Т-образного перекрестка, перекрывающего въезд в Зую.

Теперь, когда глава поселения едет на работу, он берет попутчиков, которым сложно добраться до поселка на общественном транспорте.

- Автобусам приходится делать крюк в семь километров,- говорит Лахин. - В итоге они начали выбиваться из графика и вовсе в Зую заходить перестали. И на трассе остановку не спроектировали - мол, не положено на скоростной магистрали. Но почему-то в нескольких километрах, в Крымской Розе, есть остановка, и в Донском есть.

Фото: Пресс-служба Строительного управления "ВАД" по Республике Крым
На трассе "Таврида" смонтируют 30 надземных пешеходных переходов

Выход для сельчан один - построить хоть какой-нибудь путепровод через "Тавриду", что позволит добираться в райцентр напрямую.

- Рядом есть пара мостов для сельскохозяйственной техники, - говорит Андрей Лахин. - Такие мосты обычно строят, чтобы гусеничные трактора асфальт на трассе не испортили. Но в нашем районе всего-то 48 единиц такой техники, из них все - колесные. Проектанты отвечают, что мосты возведены "на перспективу". А у наших жителей, получается, перспектив никаких. Я попросил хоть один мост перенести, но никакого результата.

Местные жители почти в отчаянии. Некоторые оставили работу, поскольку добираться до нее стало слишком накладно, а из недавно открытого детсада стали забирать малышей - водить их туда слишком сложно и дорого.

- Такси - 500 рублей в оба конца, - рассказывает мама троих детей Полина Вахрушева. - Пешком тоже сильно не находишься - тротуаров нет.

В Зую ведет обычный нерегулируемый пешеходный переход. Но автомобилисты на "Тавриде" ездят очень быстро - переходить дорогу просто страшно.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Готовность крымской трассы "Таврида" министр транспорта оценил в 60%

- Нам пообещали надземный переход, да толку? - продолжает Полина. - Все равно до него нужно будет добираться по проезжей части.

Недавно, чтобы изучить ситуацию на месте, в Зую приезжал министр транспорта РК Сергей Карпов. Ранее в минтрансе сообщали, что, раз развязка не предусмотрена проектом, то ее и не будет. Но теперь лед тронулся - кажется, власти согласны найти устраивающее всех решение: Карпов поручил Службе автодорог в течение двух недель разработать и предоставить предложение о строительстве путепровода от Зуи в сторону Литвиненково со съездами на трассу "Таврида".

- Министр дал распоряжение разработать новый план, - уточнила Полина Вахрушева. - Но затронет он не саму "Тавриду", а прилегающие дороги, и в течение полутора-двух недель будет предварительный проект. .

Позиция подрядчика

Григорий Назаров, пресс-секретарь строительного управления "ВАД" по Республике Крым:

- Трасса "Таврида" готова уже на 75 процентов, и внесение изменений в проект невозможно, так что строительство нового искусственного сооружения в районе Зуи может быть только за рамками реализуемого проекта.

Если Служба автомобильных дорог Республики Крым объявит конкурс на строительство искусственного сооружения в районе Зуи, компания "ВАД" рассмотрит возможность участия в нем, и готова построить объект любого уровня сложности в случае признания ее заявки оптимально подходящей для нужд граждан.

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