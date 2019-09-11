В Севастополе майор полиции осужден за избиение подчиненных

Гагаринский районный суд Севастополя приговорил майора полиции к 3,5 годам лишения свободы за превышение должностных полномочий с применением насилия (пункт "а" части 3 статьи 286, пункт "а" части 3 статьи 286 УК РФ). Об этом сообщила сегодня пресс-служба суда.

В суде были доказаны два эпизода избиения подчиненных замкомандиром отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Севастополю. В апреле 2018 года в должности и.о. командира роты ДПС он накинулся с кулаками на инспектора, который долго был на больничном, а также ездил на автомобиле без регистрации. Подчиненный пообещал исправить нарушения, но командира это не убедило. Он ударил инспектора кулаком в левый глаз и нанес еще несколько ударов по разным частям тела, а когда мужчина упал на пол, стал избивать его ногами. Пострадавший на следующий день обратился в больницу, но заявление в полицию не подал.

Через месяц, в мае 2018, в должности замкомандира роты ДПС, майор снова пустил в ход кулаки. Он увидел патрульный автомобиль, оставленный у въезда на стоянку МРЭО ГИБДД с заведенным двигателем и открытой дверью. Он перегнал служебное авто на парковку у здания ГИБДД и решил провести с двумя инспекторами воспитательную работу. Когда подчиненные отказались отдать свои служебные удостоверения, замкомандира стал избивать одного из них, а когда тот упал на землю, попытался наброситься на второго.

О преступлениях стало известно службе собственной безопасности полиции Севастополя, а расследование дела было передано в следственный комитет.

Решением суда мужчина приговорен к трем с половиной годам в исправительной колонии, еще 2,5 года он не сможет занимать должности в правоохранительных органах РФ. Также он лишен звания майора полиции. Приговор может быть обжалован.