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11.09.2019 14:25
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Волгоградской области откроется крупнейшая молочная ферма

В Калачевском районе Волгоградской области благодаря государственной поддержке строят животноводческий комплекс на четыре тысячи голов.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

По информации пресс-службы региональной администрации, на территории площадью в 6,5 гектара к 2024 году планируется построить девять корпусов с автоматизированным доильным блоком. Проект разбит на девять этапов строительства. В рамках первого уже подведено электричество, установлены четыре трансформаторные подстанции, пробурены водяные скважины, залиты фундаменты под четыре коровника и один доильно-молочный блок, собраны металлокаркасы двух коровников. Кроме того, по лизингу закуплена первая партия из 238 нетелей голштинской породы.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- Это наиважнейший для Волгоградской области проект по молочному животноводству, - говорит губернатор Андрей Бочаров. - Такого комплекса на территории региона никогда не было. Мы удовлетворены ходом, темпом и качеством работ: несмотря на сложности, нам удается выполнять поставленные задачи в срок. До 1 декабря откроется первая ферма, будут завезены 690 голов, будет запущен доильный цех - начнет работу полномасштабное производство.

По его словам, завершение этого и других, реализуемых в регионе проектов позволит полностью обеспечить Волгоградскую область молоком местного производства.

Дорогу, ведущую к будущему молочному комплексу, делают на условиях государственно-частного партнерства. Проектную документацию на участок около километра разработало предприятие, а строительство проводится за счет областного бюджета. Срок завершения - до 15 октября.

В области есть целый комплекс грантов и субсидия для аграриев, занимающихся производством молока. Также обеспечивают господдержкой тех, кто развивает мелиорацию, в том числе для наращивания кормовой базы. В частности, в калачевском предприятии создают оросительную систему на площади 3,8 тысячи гектаров. Проект будет полностью реализован в 2021 году. До конца текущего года введут в эксплуатацию 408 гектаров.

По итогам первого полугодия 2019 года общее поголовье крупного рогатого скота увеличилось в регионе на 1,4 процента. В производстве молока в 2018 году отмечен рост в один процент. В этом году тенденция сохраняется. В сельскохозяйственных организациях надои на одну фуражную корову по сравнению с прошлым годом увеличились на 10 процентов.

Экономика АПК Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область – регион побед
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