Власти Ялты предложили изменить герб города

Нынешний герб, по мнению главы администрации города Алексея Челпанова, "не соответствует настроению южной столицы Крыма".

- Город развивается, а вместе с ним должны меняться и геральдические символы. Мы приводим в порядок не только градостроительную документацию, но и всю атрибутику, - говорит мэр. - Написали обращение в геральдическую палату Санкт-Петербурга, чтобы они дали свою оценку гербу. Пока ждем. Но на мой взгляд, он радикально отличается от гербов других городов Крыма и материковой части России и явно носит проевропейский характер. Моя субъективная точка зрения - герб должен изображать солнце, море, виноград. А цвета должны быть зеленые, синие, но никак не бордовые. Не должно быть и животных, которые у нас не обитают.

По словам мэра, инициатива корректировки герба исходила от общественности. И именно ей решать - быть гербу в старом виде или на его месте появится новая символика.

- Как только мы изучим консолидированное мнение - будем работать над этим. Если все скажут, что ничего менять не надо - оставим, как есть, - подчеркнул Алексей Челпанов.

В то же время, автор символа города, известный дизайнер, геральдист и художник Сергей Милокумов не согласен с подобным решением местных властей. Он рассказал "РГ", что не понимает, зачем менять символику.

- Челпанов высказал субъективные суждения, умудрившись политизировать даже цвета в геральдике, - заявил художник. - Он словно забыл о многовековой культуре Крыма и своим заявлением вытеснил целые эпохи в истории, поставив под сомнение фундаментальный вклад в развитие Ялты разных этносов и национальностей. Но герб - это не картинка на заборе, это часть государственной атрибутики - такая же, как конституция, гимн, награды и флаг, для коррекции которых нужны весомые причины, а не романтическое "нравится-не нравится".

Пока стороны не пришли к общему знаменателю. Но, по словам Алексея Челпанова, до конца года точку в этом вопросе поставят. .

Досье "РГ"

В 2005 году Ялтинский горсовет утвердил фирменный стиль и официальные символы города. Разработчиком герба стал заслуженный художник Украины, а ныне член Геральдической комиссии Госсовета РК Сергей Милокумов. По его мнению, языком символов и аллегорий герб Ялты отражает природные, исторические и культурные особенности города. Символика главной фигуры - золотого льва - многозначна. Так, Лев - символ огня и солнца, ведь почти 300 дней в году на Южном берегу Крыма солнечные. Также Лев олицетворяет царственную власть, так как Ялта с 1826 года была местом пребывания царской семьи. Щитодержатели в виде золотых морских коньков символичны для Ялты как морского порта. Виноградные ветви указывают на развитие виноградарства на южном берегу, а лавр подчеркивает уникальные климатические особенности города. Щит увенчан серебряной "короной достоинства" и золотой пальмовой ветвью с 25 лучами как символом субтропического климата.

Мнение

Анатолий Мирзоян, председатель Совета старейшин Ялты:

- Каждая эпоха оставляла на гербе Ялты свои символы. Так после революции на некоторых его изображениях появилась пятиконечная звезда с серпом и молотом. В гербе 2005 года нашли отражение существовавшие в тот момент реалии. Но сегодня мы перешли в новое геополитическое и правовое поле. Поэтому есть предложения включить в рисунок новые элементы. При этом некоторые геральдисты усматривают в действующем гербе Ялты даже отсылки к масонским знакам.