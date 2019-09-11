Власти Ялты предложили изменить герб города

Новости

Песков заявил о поводе для сдержанного оптимизма в отношениях с Украиной 13:41
Президент Украины подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности 13:39
В Кремле назвали недопустимыми санкции США против российских силовиков 13:35
В Ингушетии продлили арест тете избитой девочки 13:26
Gett пожаловался в ФАС на слияние "Яндекс. Такси" и "Везет" 13:25
Кроссовер из Тайваня вызвал недоумение 13:03
Петербуржец умер из-за места на парковке 13:02
Американский штурмовик случайно применил опасную ракету в ходе учений 13:01
Ярославских сирот поселили в гнилой дом 13:00
Эксперты Беларуси и России обсудят в Витебске трансграничное сотрудничество 13:00
Меркель: США больше не будут играть роль защитника Европы 12:59
Ученые выяснили, почему с возрастом люди набирают вес 12:55
Во всех офисах "Мои документы" можно будет получить СНИЛС 12:53
Следствие изучит заявления о том, что Быстрицкую замучили до смерти 12:50
Молодой мужчина погиб на станции метро "Университет" 12:43
Роскомнадзор заблокировал более тысячи сайтов по продаже алкоголя 12:33
Заработал Единый call-центр "Стань мамой в Подмосковье" 12:30
Компенсация: Volkswagen показал прототип кроссовера ID.4 12:20
Названа причина недомоганий Анастасии Заворотнюк 12:17
Горизбирком утвердил победу Беглова на выборах в Петербурге 12:14
В офисе Розенбаума опровергли, что певец был повторно прооперирован 12:11
В Иркутской области потушили последний лесной пожар 12:11
Российский национальный молодежный симфонический оркестр впервые выступит в Беларуси 12:10
В Петербурге зафиксирована рекордная для сентября температура 12:08
На юго-востоке столицы ночью пахло сероводородом 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 13:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Смена символов

Власти Ялты предложили изменить герб города
Текст: Михаил Решетов (Симферополь)
Российская газета - Крым № 202(7960)
Нынешний герб, по мнению главы администрации города Алексея Челпанова, "не соответствует настроению южной столицы Крыма".
Официальный герб Ялты. Фото: Пресс-служба администрации Ялты Официальный герб Ялты. Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Официальный герб Ялты. Фото: Пресс-служба администрации Ялты

- Город развивается, а вместе с ним должны меняться и геральдические символы. Мы приводим в порядок не только градостроительную документацию, но и всю атрибутику, - говорит мэр. - Написали обращение в геральдическую палату Санкт-Петербурга, чтобы они дали свою оценку гербу. Пока ждем. Но на мой взгляд, он радикально отличается от гербов других городов Крыма и материковой части России и явно носит проевропейский характер. Моя субъективная точка зрения - герб должен изображать солнце, море, виноград. А цвета должны быть зеленые, синие, но никак не бордовые. Не должно быть и животных, которые у нас не обитают.

По словам мэра, инициатива корректировки герба исходила от общественности. И именно ей решать - быть гербу в старом виде или на его месте появится новая символика.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Въезд в Ялту и на ее главную площадь обустроят в едином стиле

- Как только мы изучим консолидированное мнение - будем работать над этим. Если все скажут, что ничего менять не надо - оставим, как есть, - подчеркнул Алексей Челпанов.

В то же время, автор символа города, известный дизайнер, геральдист и художник Сергей Милокумов не согласен с подобным решением местных властей. Он рассказал "РГ", что не понимает, зачем менять символику.

- Челпанов высказал субъективные суждения, умудрившись политизировать даже цвета в геральдике, - заявил художник. - Он словно забыл о многовековой культуре Крыма и своим заявлением вытеснил целые эпохи в истории, поставив под сомнение фундаментальный вклад в развитие Ялты разных этносов и национальностей. Но герб - это не картинка на заборе, это часть государственной атрибутики - такая же, как конституция, гимн, награды и флаг, для коррекции которых нужны весомые причины, а не романтическое "нравится-не нравится".

Пока стороны не пришли к общему знаменателю. Но, по словам Алексея Челпанова, до конца года точку в этом вопросе поставят. .

Досье "РГ"

В 2005 году Ялтинский горсовет утвердил фирменный стиль и официальные символы города. Разработчиком герба стал заслуженный художник Украины, а ныне член Геральдической комиссии Госсовета РК Сергей Милокумов. По его мнению, языком символов и аллегорий герб Ялты отражает природные, исторические и культурные особенности города. Символика главной фигуры - золотого льва - многозначна. Так, Лев - символ огня и солнца, ведь почти 300 дней в году на Южном берегу Крыма солнечные. Также Лев олицетворяет царственную власть, так как Ялта с 1826 года была местом пребывания царской семьи. Щитодержатели в виде золотых морских коньков символичны для Ялты как морского порта. Виноградные ветви указывают на развитие виноградарства на южном берегу, а лавр подчеркивает уникальные климатические особенности города. Щит увенчан серебряной "короной достоинства" и золотой пальмовой ветвью с 25 лучами как символом субтропического климата.

Мнение

Анатолий Мирзоян, председатель Совета старейшин Ялты:

- Каждая эпоха оставляла на гербе Ялты свои символы. Так после революции на некоторых его изображениях появилась пятиконечная звезда с серпом и молотом. В гербе 2005 года нашли отражение существовавшие в тот момент реалии. Но сегодня мы перешли в новое геополитическое и правовое поле. Поэтому есть предложения включить в рисунок новые элементы. При этом некоторые геральдисты усматривают в действующем гербе Ялты даже отсылки к масонским знакам.

Власть Работа власти Регионы Власть Работа власти Госуправление Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трансляция: Дмитрий Медведев, бизнес и эксперты - о достижении целей развития
В Кремле назвали недопустимыми санкции США против российских силовиков
В России заключат 100 тысяч соцконтрактов для бедного населения
Президент Украины подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Меркель: США больше не будут играть роль защитника Европы