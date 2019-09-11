Волгоградца отправили в колонию за уклонение от алиментов

Новоаннинский районный суд Волгоградской области признал 48-летнего местного жителя виновным в неуплате средств на содержание ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Подсудимый уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По предыдущему приговору гражданин получил условное наказание. Но теперь ему дали реальный срок: восемь месяцев он проведет в исправительной колонии общего режима.

Осужденный вел асоциальный образ жизни и нигде не работал. Сумма долга по алиментам превысила 800 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.