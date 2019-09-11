Знакомство уральского зрителя с театром, который гастролирует на Урале впервые, началось с мюзикла "Леонардо", премьеры прошлого сезона. Став свидетелями драматического противостояния великого Леонарда да Винчи и коварных представителей инквизиции, зрители смогли также по достоинству оценить творческий потенциал труппы, в репертуаре которой несколько десятков разноплановых постановок.

- Мы приехали полноценной труппой: оркестр, вокалисты, артисты хора. Привезли четыре фуры декораций и почти полторы тысячи костюмов, - рассказал директор театра Александр Вишневый.

В гастрольную афишу включено шесть спектаклей, все они пройдут на сцене Свердловского театра музыкальной комедии. Мюзикл "Собор Парижской Богоматери" живет в крымском театре уже более двадцати лет и пользуется неизменной любовью публики. А вот "Дубровский" по мотивам пушкинского романа появился в репертуаре не так давно, в 2015-м. Его репетировали в условиях энергоблокады полуострова: за несколько дней до премьеры театр, как и другие здания в Симферополе, попал под удар блэкаута. Выручил житель города, предоставивший театру собственный мощный генератор. Но эта история уже в прошлом, и теперь зрители просто наслаждаются эффектной постановкой с новейшими визуальными технологиями (скажем, привычный занавес здесь заменен светодиодным экраном), современной музыкой композитора Кима Брейтбурга, необычной сложной хореографией, сочетающей народные танцы с модерном и акробатикой. Спектакль был удостоен высшей театральной премии Республики Крым "Золотой Грифон".

Блистательная постановка "Три мушкетера" с музыкой Максима Дунаевского, драматургией Марка Розовского и стихами Юрия Ряшенцева в рекомендациях вряд ли нуждается: только неисправимые зануды останутся равнодушными и не подпадут под обаяние знакомого сюжета, великолепного вокала, головокружительных танцев, захватывающих боев на шпагах и романтических любовных сцен.

А вот две других постановки не так широко известны театральной публике. "Мост над рекой", музыку к которому написал композитор Ким Брейтбург на либретто Сергея Сашина, впервые увидел свет рампы именно на сцене крымского театра. Действие спектакля разворачивается в начале 50-х годов прошлого столетия в колхозах Степной и Заречный и в цыганском таборе. А рассказывает он историю о человеческих отношениях, в которых только любовь помогает преодолеть невозможное.

Музыкальный спектакль "Роман о девочках" поставлен на основе произведения Владимира Высоцкого. Это добрый и немного печальный рассказ о советской эпохе, о любви, о мечтах, которым не суждено сбыться. В рукописи, обнаруженной после смерти поэта, произведение осталось незавершенным, и тем увлекательней интрига: какое окончание предложит театр.

Гастроли музыкального театра Республики Крым в столице Урала продлятся до 19 сентября.