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11.09.2019 09:02
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

Текст: Татьяна Воробьева

Airbus A330 авиакомпании IFly, который сегодня ночью вылетел из Екатеринбург в Китай, вернулся в Кольцово из-за технической неисправности. По факту авиационного инцидента начал проверку региональный СК на транспорте.

По данным правоохранительных органов, в 00.55 во время набора высоты "сработал датчик ошибки механизации".

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Командир экипажа принял решение выработать топливо (кружащий над Екатеринбургом самолет напугал горожан), после чего вернуться в аэропорт вылета.

На борту воздушного судна находились 284 пассажира (в том числе 28 детей) и 12 членов экипажа - никто не пострадал, посадка прошла штатно в 3.25. согласно информации на онлайн-табло Кольцово, регистрация на рейс завершена, вылет назначен на 11.30.

По факту происшествия с рейсом Екатеринбург - Санья начата доследственная проверка. "Запрошены документы о причинах неисправности, о мерах по ее устранению, опрашиваются наземные службы аэропорта", - сообщает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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