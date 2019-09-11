Летавший в Китай Airbus вернулся в Екатеринбург из-за неисправности

Airbus A330 авиакомпании IFly, который сегодня ночью вылетел из Екатеринбург в Китай, вернулся в Кольцово из-за технической неисправности. По факту авиационного инцидента начал проверку региональный СК на транспорте.

По данным правоохранительных органов, в 00.55 во время набора высоты "сработал датчик ошибки механизации".

Командир экипажа принял решение выработать топливо (кружащий над Екатеринбургом самолет напугал горожан), после чего вернуться в аэропорт вылета.

На борту воздушного судна находились 284 пассажира (в том числе 28 детей) и 12 членов экипажа - никто не пострадал, посадка прошла штатно в 3.25. согласно информации на онлайн-табло Кольцово, регистрация на рейс завершена, вылет назначен на 11.30.

По факту происшествия с рейсом Екатеринбург - Санья начата доследственная проверка. "Запрошены документы о причинах неисправности, о мерах по ее устранению, опрашиваются наземные службы аэропорта", - сообщает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СК РФ.