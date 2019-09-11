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11.09.2019 12:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Многоэтажку в Тюмени "затерроризировали" хомяки

Текст: Юлия Мякишева

В одном из новых комплексов Тюмени жители стали жаловаться на нашествие хомяков. Грызуна ловят, выпускают в лес, но на следующий день соседи обнаруживают нового.

Обеспокоенные обитатели многоэтажек публикуют посты в группе ЖК в социальной сети "ВКонтакте". Первое сообщение появилось 25 августа. В комментариях одна из жительниц написала, что приютила зверюшку и показала ее ветеринару, но специалист сказал, что это дикий хомяк, и его нужно выпустить в поле, что и сделала девушка.

Фото: iStock
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На снимках можно разглядеть рыжеватую шкурку животного, белые полоски на щечках и черную полоску на голове. Можно отметить и то, что этот представитель вида крупнее своих собратьев, которых заводят в качестве домашних любимцев.

Следующее сообщение появилось 2 августа. На фотографии видно, что из стены торчит сетка для штукатурки, на которую забрался хомяк в надежде прогрызть убежище. Под этой публикацией представитель застройщика пообещал убрать хомяка и провести к концу недели дератизацию.

Третий раз грызун стал причиной обсуждений 4 августа. По комментариям видно, что жильцы прочитали статьи в интернете об опасности полевых хомяков, призывают вызвать СЭС и запретить детям подходить к нему.

Экономика ЖКХ Общество Природа Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень
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