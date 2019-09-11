На Урале без вести пропал чемпион России по сноуборду

Чемпион России по сноубордингу Андрей Палькин пропал без вести в городе Златоусте Челябинской области. Он ушел из дома 4 сентября и с тех пор на связь с родными не выходил, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

- 4 сентября принято заявление от матери 26-летнего спортсмена, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - По ее словам, он и раньше мог какое-то время не появляться дома, но при этом всегда находился на связи. По заявлению матери в городе организованы розыскные мероприятия по установление местонахождения пропавшего.

К поискам спортсмена подключились и волонтеры, которые помогают в распространении листовок с приметами спортсмена.