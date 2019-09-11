Златоустовский суд защитил права горожанки, не сумевшей самостоятельно разрешить конфликт с ИП, у которого она заказала натяжной потолок с фотопечатью. По окончании работ выяснилось, что рисунок, мягко говоря, не соответствует оригиналу. Однако исполнитель представил справку о том, что искажение является нормой, вызванной технологией печати, и устранять недостатки наотрез отказался.

В суде заказчица сообщила, что решила украсить потолок изображением "белой розы с лепестками", выбрав его на предложенном предпринимателем сайте. Однако по факту роза оказалась серой и без лепестков, изображение сильно растянуто, а сам потолок вышел зеленоватым.

Расстроившись, заказчица отказалась подписывать акт выполненных работ, потребовала демонтировать эту "наскальную живопись" и изготовить для нее новое изделие. Не добившись ответа, направила в адрес ИП письменную претензию, а затем обратилась в суд. И сначала одержала внушительную победу.

Если потребитель при заключении договора не получает полной информации, то имеет право отказаться от его исполнения и потребовать возмещения убытков

Мировой судья признал нарушение закона "О защите прав потребителей" и удовлетворил все требования истицы. Однако с этим решением не согласился предприниматель и подал апелляционную жалобу, в которой сообщил, что клиентка намеренно отказалась принимать выполненную им работу, чтобы ее не оплачивать. Якобы во время монтажа потолка она никаких претензий не высказывала и только по завершении работ отказалась подписывать документы. Кроме того, искажение рисунка произошло не по его вине - он заказывал печать в профильной компании.

Компания, выполнившая заказ на фотопечать, подтвердила, что разница между готовым изображением на потолке и электронным вариантом является нормой, так как монитор компьютера не может в точности передать цветовую гамму, впоследствии воспроизводимую печатным оборудованием. И клиентка должна была об этом знать.

Однако суд с этими доводами не согласился. В статье 12 закона РФ "О защите прав потребителей" сказано, что при рассмотрении подобных исков необходимо исходить из предположения об отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара. И если потребитель при заключении договора не получает полной информации, то имеет право "в разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения убытков".

Суд установил, что обычно для понимания точности воспроизведения цветовой гаммы фотопечати профильные компании предлагают своим клиентам изготовление так называемой цветопробы, с помощью которой удается визуально оценить будущие результаты. Однако, как выяснилось, предприниматель ее изготовление не заказывал. Более того, каких-либо доказательств того, что предупреждал клиентку о возможном искажении изображения, не представил.

В итоге суд вновь встал на сторону пострадавшей. В ее пользу взысканы шесть тысяч рублей аванса, уплаченного за работу ИП, 16,8 тысячи неустойки и 11,9 тысячи рублей штрафа за отказ от добровольного выполнения требований потребителя. А также расходы на проведение экспертизы и юридические услуги. Всего более 50 тысяч рублей. А кроме того, предприниматель безотлагательно и за свой счет обязан провести демонтаж спорного потолка в квартире истицы.