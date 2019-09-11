На Урале разыскиваемого должника выдала громкая музыка

Вычислить местонахождение должника свердловским приставам помогло его пристрастие к громкой музыке.

Житель Железнодорожного района Екатеринбурга попал в поле зрения надзорных органов из-за того, что имел долг около пяти тысяч по налогам и госпошлине, а также на него было заведено исполнительное производство неимущественного характера. Он был уведомлен об этом, но на встречу с приставами не спешил. А когда правоохранители пришли по адресу его проживания, выяснилось, что квартира его уже принадлежит другим людям. Соседи рассказали, что должник купил дом в поселке Сагра Верхнепышминского района, но его новый адрес они не знали.

Приставы отправились искать мужчину в Сагру. Оказалось, что в поселке его уже знают: на должника было несколько жалоб из-за громкой музыки по вечерам, и его уже штрафовали за нарушение тишины.

"Обитатели поселка с радостью показали, где живет разыскиваемый. Мужчину застигли врасплох: он не ожидал, что судебные приставы из Екатеринбурга смогут найти его в Сагре. Должника доставили на прием в УФССП, где составлен протокол по части 1 статьи 17.14. КоАП РФ и вручили квитанции на оплату задолженности", - сообщает пресс-служба управления.

В скором времени уралец оплатил всю сумму долга, исполнительский сбор и административный штраф в размере 2 500 рублей за то, что не предоставил приставам сведения о смене места жительства.