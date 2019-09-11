Объявленного в розыск вице-мэра Первоуральска случайно нашли в Туапсе

В Туапсе задержали бывшего мэра Первоуральска, осужденного за вымогательства. Угрожая применением силы, он в составе преступной группы требовал с потерпевших имущество на 22 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ ФСИН по Свердловской области, в 2018 году мужчина был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Первоуралец, некогда занимавший пост заместителя мэра города, обвинялся части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство". Преступная группа, в которой он состоял, требовала передать им имущество на сумму 22 миллиона рублей. После того, как потерпевшие отказались это сделать, бывший заместитель мэра попытался задавить на своем внедорожнике машину, в которой сидела его подруга.

В мае 2018 года Первоуральским городским судом мужчине заочно был вынесен приговор. До этого подозреваемый находился под подпиской о невыезде. На оглашения приговора он не явился, после чего был объявлен в федеральный розыск.

Сотрудникам ФСИН удалось установить, что осужденный скрывается на территории Краснодарского края. Информация о нем была передана в местную полицию.

Выдала бывшего вице-мэра слишком громкая музыка. На жалобу соседей к дому осужденного прибыла полиция. При задержании мужчина показал сотрудникам МВД документы на другое имя - несмотря на то, что представился своим собственным.

Сейчас разыскиваемый находится в изоляторе временного содержания в Краснодарском крае. Его ждет перевод в Свердловскую область, где он будет отбывать свой срок.