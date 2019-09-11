На переобучение свердловских предпенсионеров выделено 107 миллионов рублей. В планах на 2019-й год - повышение квалификации или переподготовка 1468 возрастных "студентов". 907 из них уже завершили курсы и вернулись на свои предприятия в новом качестве. Какие специальности можно получить в возрасте 50+ и зачем предприятиям "перезагрузка" возрастных сотрудников?

Переобучение опытных работников, как деликатно называют людей этого возраста чиновники, - один из главных "амортизаторов" пенсионной реформы. Вот недавно ирбитский инженер-технолог с многолетним стажем решил сменить профессию. Прошел обучение и стал лицензированным охранником. Трудоустроился на своем же предприятии. Но будем откровенны, разве везде работодатели столь внимательны к возрастным кадрам?

Предвидя разные сложности, с июля 2018 года в Госинспекции труда открыли специальную "горячую линию".; Ждали звонков в том числе по незаконному увольнению предпенсионеров и работающих пенсионеров в организациях всех форм собственности. Говорят, за это время позвонили 150 уральцев. Инспекторы разъясняют им трудовые права, собирают сведения об их нарушении.

- За восемь месяцев 2019 года проведено 36 предварительных проверок и десять внеплановых - по заявлениям граждан. Они касались хозяйствующих субъектов, которые планировали увольнять немолодых работников. В итоге выдано восемь предписаний. Случаев незаконного увольнения лиц пенсионного возраста не зарегистрировано, хотя был один случай дискриминации, - сообщил и.о. замруководителя Государственной инспекции труда в Свердловской области Сергей Крохалев.

Кстати, за необоснованный отказ в приеме на работу либо увольнение предпенсионера работодателю теперь грозит уголовная ответственность. На директора могут наложить штраф до 200 тысяч рублей либо вычесть сумму 18-месячной зарплаты. Или назначить 360-часовую принудительную отработку.

Так что обращаться с заслуженными работниками владельцам бизнеса придется бережно, говорят в Госинспекции труда. И, кажется, работодателю это может быть даже выгодно. Чиновники напоминают: пожилые сотрудники вообще очень "удобны", ведь, по статистике, они в два раза реже молодых ходят на больничный, а риск увольнения в этой группе ниже в пять раз.

Ну а раз уж предоставляется возможность бесплатно повысить их квалификацию или переобучить, надо, что называется, ловить момент. Многие уральские работодатели это поняли.

- В начале года сотрудничать с нами были готовы единицы. Сейчас заключили соглашения уже 16 крупных предприятий, среди них "Ураласбест", НПО "Старт", Уральский оптико-механический завод, "Уралтрубпром", "Уральские локомотивы". На заводе имени Калинина есть своя учебная база, однако предприятие работает и с нами. Готовы взаимодействовать СвЖД и ЕВРАЗ НТМК, - рассказала замруководителя департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.

19 процентов возрастных работников готовы обучаться новым профессиям - но с тем, чтобы остаться на том же производстве

Например, комбинат "Ураласбест" заключил четыре соглашения с Асбестовским центром занятости. По словам заместителя гендиректора предприятия по персоналу и социальному развитию Валерия Юстуса, уже прошли переобучение 12 слесарей и электрослесарей. Предприятию были нужны кадры для реконструкции и модернизации оборудования в цехах асбестообогатительной фабрики.

- Переобучение необходимо, чтобы работники-стажисты в век цифровизации производства не оказались невостребованными. Всех ждут конкретные рабочие места, - заверил Валерий Юстус.

Ну а готовы ли к переобучению сами предпенсионеры? По данным опроса, проведенного департаментом по труду и занятости (в нем участвовали 804 человека), 53 процента работников с опытом хотят повысить квалификацию, 32 процента видят пользу учебы для работы на новом оборудовании, 19 процентов готовы обучаться новым профессиям - но с тем, чтобы остаться на том же производстве.

Самые востребованные новые специальности - операторы станков с программным управлением, слесари, специалисты в сфере экологии и рационального природопользования, сотрудники управления персоналом. Их чаще всего указывают в заявках предприятия и организации. Но человек может прийти на переобучение не только от завода, а буквально с улицы. Безработного предпенсионера примут на учебу (на выбор - почти 50 профессий) и даже выплатят "стипендию" - около 13 тысяч рублей в месяц.

- Мы обучаем людей, чтобы они были востребованы на рынке труда. Нужны бухгалтеры, воспитатели, повара, операторы, лифтеры. Сегодня в региональном банке вакансий 40 тысяч рабочих мест. А число безработных - 25 тысяч. Видите, какой дисбаланс между спросом и предложением? Да, все непросто. Многие люди предпенсионного возраста в свое время получили хорошее образование и состоялись как специалисты. Не все готовы снизить планку требований к новой работе, некоторые хотят ее даже повысить. В ряде случаев помогают специалисты по профессиональному консультированию, - добавила Наталия Бордюгова.

Экзамены сданы, на руках новые "корочки". А что дальше? Каков коэффициент полезного действия учебы после 50-ти? По подсчетам Натальи Бордюговой, он составляет около 80 процентов - столько бывших курсантов обычно находят работу. Еще около 15 процентов обучаются "на перспективу", для них проводят ярмарки вакансий. Кстати, сотрудники службы занятости обязаны сопровождать "клиента" до момента трудоустройства. В течение года - точно.

Между тем

Екатеринбург вошел в число городов-участников пилотного проекта профобучения предпенсионеров по стандартам WorldSkills. В 2019-м в нем участвуют 25 тысяч человек. Предусмотрено три вида программ: повышение квалификации, профобучение и профессиональная переподготовка, они бесплатны. Можно выбрать удобный график - с отрывом или без отрыва от работы. В числе 116 специальностей - сити-фермерство, интернет вещей, ювелирное мастерство, мобильная робототехника, кондитерское дело, фотография, звукорежиссура, эксплуатация беспилотных авиасистем, хлебопечение.