В Челябинске 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой

Серьезное ДТП с маршруткой номер 78 случилось сегодня в Челябинске на проспекте Ленина напротив дома 22.

"Около 11.40 столкнулись автомобиль Volkswagen Touran и автобуса Ford, которые двигались в попутном направлении, после чего маршрутка врезалась в бетонное ограждение", - сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Легковым автомобилем, по данным полиции, управляла женщина 1988 года рождения, автобусом - мужчина 1985 года рождения.

В пресс-службе мэрии Челябинска "РГ" сообщили, что в результате аварии пострадали 13 человек. "Двое от госпитализации отказались. Остальные, включая двухлетнего ребенка, направлены на обследования в медучреждения. Тяжелых травм нет", - рассказали в горадминистрации.

По факту ДТП начато расследование, обстоятельства происшествия устанавливаются.