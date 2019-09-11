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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Копнули поглубже

Возбуждено уголовное дело о незаконной передаче в аренду подземных переходов
Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Российская газета - Экономика УРФО № 204(7962)
Странная история о передаче в частные руки подземных переходов на площади Революции в Челябинске вылилась в уголовное дело. После вмешательства СМИ прокуратура установила, что из-за сомнительной сделки городской бюджет недополучил миллионы рублей.

Как сообщала "РГ" ("Андеграунд от управления культуры", "Экономика УрФО" от 11.07.2019), в апреле прошлого года распоряжением мэрии муниципальная преференция на аренду подземных переходов, закрепленных за МАУ "Горсад имени А.С. Пушкина", была предоставлена некому ООО "Лоция" - фирме с уставным капиталом 10 тысяч рублей и одним "среднесписочным" сотрудником. Договор заключили без проведения торгов и сразу на четыре года и 11 месяцев. После чего "ооошка" начала собирать деньги с владельцев расположенных под землей торговых киосков и вносить за это в бюджет символическую плату - 94,1 тысячи рублей в месяц. При этом поступления в бюджет сократились в три раза, упав по сравнению с 2016-2017 годами с 12,2 до 4,1 миллиона рублей. Полученных от аренды средств не хватило даже на ремонт, который в этом году, по данным того же МАУ, обошелся в сумму свыше шести миллионов.

В ответ на запрос "РГ" теперь уже бывший руководитель МАУ сообщила, что муниципальная преференция частной лавочке была "предоставлена в установленном законодательством порядке".

Однако при рассмотрении дела в УФАС региона каких-либо обоснований этой сделки чиновники представить не смогли. А теперь и прокуратура пришла к выводу, что ни у органа местного самоуправления, ни у его дочернего учреждения их попросту не было. А значит, речь идет о банальном превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ) со стороны отчего-то очень заинтересованных в сделке чиновников.

Фото: Наталья Онищенко/РГ
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- Уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа руководства администрации Челябинска и МАУ "Горсад имени А.С. Пушкина", в чьих действиях усматриваются признаки преступления, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - В результате их незаконных действий в период с июня 2018 года по июль 2019-го казной не получены доходы от аренды имущества в размере 7,4 миллиона рублей.

По мнению УФАС, коррупционная составляющая возникла из-за передачи подведомственным учреждениям городского управления культуры (МАУ "Кировка", а затем и МАУ "Горсад имени Пушкина". - Прим. ред.) несвойственной им функции сдачи муниципального имущества в наем. По сути, их наделили полномочиями органа местного самоуправления, что по закону о защите конкуренции строжайше запрещено. В конце прошлого года, предупредив управление культуры о выявленных нарушениях, УФАС потребовало возвратить подземные переходы из оперативного управления МАУ. Управление культуры направило ходатайство в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям и отчиталось перед антимонопольщиками о выполнении предписания.

Однако на этом все и закончилось: переходы остались в управлении МАУ, а договор с фирмой "Лоция" так и не был расторгнут. Наказан в ходе разбирательства только бывший начальник управления культуры, которого привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 14.9 КоАП РФ "Об ограничении конкуренции органами местного самоуправления".

Теперь на вопрос, почему центральные переходы Челябинска переданы частнику, фигурантам дела придется отвечать следователям СК. Кстати, санкцией статьи о превышении полномочий для них предусмотрено наказание от крупного штрафа и лишения права занимать руководящие должности до четырех лет лишения свободы.

Происшествия Правосудие Следствие Экономика Недвижимость Коммерческая недвижимость Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
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