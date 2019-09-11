В Екатеринбурге впервые в российской истории проходит чемпионат мира по боксу среди мужчин. И сразу бьет рекорды. На Урал приехали 488 спортсменов из 91 страны. Их не остановило даже то, что на турнире не будут разыгрываться традиционные олимпийские путевки - на Игры-2020 в Токио.

Бокс переживает непростые времена. Из-за конфликта между МОК и Международной федерацией АИБА мужской ЧМ в Екатеринбурге и женский в Улан-Удэ могли и вовсе не состояться. В итоге соревнования пройдут, мы узнаем имена новых чемпионов. Был потерян только статус олимпийской квалификации. Отбор на Игры проведут на специальных турнирах в Англии и Японии. Пока не ясно, как будут организованы соревнования в самом Токио. Но это будут решать чиновники, а у спортсменов, которые ни в чем не виноваты и повлиять на ситуацию никак не могут, свои задачи: тренироваться, показывать результат, сражаться за место в сборной. Тем более что на Олимпиадах у мужчин теперь будет не десять, а восемь весовых категорий, что добавит конкуренции как внутри команд, так и на мировой арене.

В составе сборной России на чемпионат мира-2019 приехали семь спортсменов. Есть опытные и титулованные: призер Олимпийских игр Андрей Замковой (69 кг), двукратный чемпион Европы и призер ЧМ Василий Егоров (52 кг), призер мирового первенства Максим Бабанин (свыше 91 кг). Новое поколение представляют уже заявивший о себе на Европейских играх в Минске Муслим Гаджимагомедов (91 кг), а также Глеб Бакши (75 кг), Георгий Кушиташвили (81 кг) и 19-летний Илья Попов (63 кг). Кто знает, может, кто-то из них станет таким же знаменитым, как Александр Поветкин. Все они долго готовились к главному старту, провели сбор в Златоусте и собираются претендовать за "золото". Ведь два года назад в Германии у нашей сборной были только "серебро" и "бронза".

Но главное, как сказал олимпийский чемпион Егор Мехонцев, который стал лицом ЧМ, - это честная борьба и красивый бокс.

Максим Бабанин (слева) - наш супертяж. Выступает в весовой категории свыше 91 кг. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

- Буду болеть за умных, честных и сильных людей, за боксеров, - приводит слова Мехонцева официальный сайт турнира. - Я стал самым лучшим боксером планеты 10 лет назад. Это было особое чувство и особое время. А сейчас я буду смотреть на своих младших товарищей и радоваться за них. И не важно, кто они и какие страны представляют.