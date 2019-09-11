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11.09.2019 15:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Югре мужчина застрелил знакомого после просьбы разуться

Текст: Мария Гафурова

В Югре мужчина не захотел разуться при входе в квартиру и застрелил ее хозяина. Знакомые повздорили и разошлись, однако гость вскоре вернулся - уже с оружием.

Инцидент произошел вчера вечером в городе Ханты-Мансийске. Как сообщила пресс-служба югорского следственного комитета, по подозрению в убийстве был задержан 66-летний местный житель. По предварительным данным, он заехал в гости к жертве, чтобы забрать свою сожительницу - та находилась у семейной пары в гостях.

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Подозреваемый прошел в квартиру в обуви, что не очень понравилось ее 49-летнему хозяину. Он сделал гостю замечание, после чего между мужчинами произошла ссора. Подозреваемый покинул квартиру, однако вскоре вернулся - уже с огнестрельным оружием.

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии после того, как он попытался скрыться на автомобиле. Ему было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство". Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

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