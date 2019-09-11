Римские отельеры задолжали казне миллионы евро

Владельцы римских отелей недоплатили в бюджет "вечного города" 8,5 миллиона евро.

Об этом стало известно в ходе специальной проверки. Итальянские правоохранители установили, что расположенные главным образом в историческом центре гостиницы и апарт-отели укрыли от властей туристический налог за первые шесть месяцев 2019 года.

Размер туристического сбора, который взимается исключительно наличными, напрямую зависит от статуса отеля. При проживании в гостинице категории одна или две "звезды" путешественники платят три евро в сутки с человека, а для гостей пятизвездочных отелей он составляет семь евро.

Как заверила мэра Рима Вирджинии Раджи, полиция арестовала 28 человек за неуплату налогов, и большая часть средств уже возвращена в казну города.

Тем не менее, в настоящее время полиция проводит дополнительные проверки в отелях, расположенных на окраине Рима. Есть все основания полагать, что владельцы некоторых гостиничных структур также не упустили возможность "нагреть руки".