Роскомнадзор заблокировал более тысячи сайтов по продаже алкоголя

С начала действия нормы об ограничении доступа к информации о нелегальной продаже алкоголя Роскомнадзор ограничил доступ к 1,1 тысячи страниц сайтов, распространявших такие сведения. Владельцы 4,2 тысячи ресурсов, получив уведомление ведомства, удалили противоправную информацию самостоятельно.

Механизм внесудебного ограничения доступа к размещенной в интернете информации о розничной продаже спиртного начал действовать 15 июня 2018 года, напоминают в Роскомнадзоре.

Информационные ресурсы подобной тематики вносятся в Единый реестр запрещенных сайтов на основании решений Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование). Ограничение доступа на территории России к таким интернет-ресурсам осуществляется в рамках закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".