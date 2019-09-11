Росстат будет оперативно предоставлять статистику Госдуме

В нижней палате парламента состоялось заседание думского Совета с участием главы Росстата Павла Малкова. Решено создать совместную рабочую группу - депутаты хотят оперативно получать объективную информацию от ведомства, которая необходима для принятия более качественных законопроектов.

- Мы создадим рабочую группу и вместе с Росстатом подумаем о том, что нам необходимо сделать, чтобы у нас была информация, которая крайне важна при принятии решений, - заявил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, которого цитирует сайт ГД.

Глава Росстата Павел Малков предложение поддержал, отметив, что в ведомстве готовы к любым форматам взаимодействия с депутатами.

Возглавить рабочую группу Советом ГД было предложено первому вице-спикеру Ивану Мельникову.

Как уточнил журналистам первый вице-спикер Александр Жуков, рабочая группа будет готовить техзадания для Росстата по оперативному представлению депутатам информации по наиболее важным статистическим показателям. Речь идет о предоставлении подробных данных на регулярной основе, добавил он.

Депутаты также приняли решение и в дальнейшем приглашать на думский Совет руководителей различных служб и ведомств, которые, как правило, не попадают на "Правительственный час". На следующее такое заседание, которое состоится в октябре, решено пригласить руководителя Росавтодора.