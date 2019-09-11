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11.09.2019 21:15
Рубрика: Спорт

Неймар не помог

Сборная Перу взяла реванш у бразильцев за поражение в финале Кубка Америки
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(7962)
Две сильнейшие сборные Южной Америки, бразильцы и аргентинцы, провели товарищеские встречи против сборных Мексики и Перу.
Перуанцы смогли вырвать победу у Бразилии в самой концовке товарищеского матча. Фото: REUTERS Перуанцы смогли вырвать победу у Бразилии в самой концовке товарищеского матча. Фото: REUTERS
Перуанцы смогли вырвать победу у Бразилии в самой концовке товарищеского матча. Фото: REUTERS

В Лос-Анджелесе бразильцы выставили звездный состав - с первых минут на поле играли хавбек "Баварии" Филиппе Коутинью, полузащитник "Наполи" Аллан, полузащитник "Реала" Каземиро, форвард "Эвертона" Ришарлисон и нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино.

Фото: REUTERS
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Правда, игра в атаке у пятикратных чемпионов мира не клеилась. За полчаса до финального свистка арбитра на поле появился форвард "ПСЖ" Неймар. Однако изменить ход встречи у него не получилось.

Более того, на 85-й минуте перуанцы смогли соорудить гол, автором которого стал защитник Луис Абрам. В итоге счет на табло так и не изменился - 1:0 в пользу Перу.

Интересно, что ранее эти команды встречались между собой в финале Кубка Америки-2019 в июле месяце, тогда победу со счетом 3:1 праздновали бразильцы.

В другом американском городе - Сан-Антонио - прошла встреча между сборными Аргентины и Мексики. Преимущество "альбиселесты" было подавляющим - 4:0.

Сборная Аргентины и без своего многолетнего лидера - Лионеля Месси показывает результативный футбол, разгромив Мексику - 4:0

Героем в составе аргентинцев стал форвард Лаутаро Мартинес, оформивший хет-трик.

Еще один мяч забил бывший полузащитник "Зенита" Леандро Паредес, ныне выступающий за "ПСЖ".

Добавим, что многолетний лидер аргентинцев Лионель Месси участие в матче не принимал.

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Рекорд от Криштиану

Ну а пока южноамериканские сборные проводят выставочные матчи, в Европе продолжаются матчи отборочного цикла Евро-2020.

Португальцы на выезде разгромили команду Литвы - 5:1 и вышли на второе место в группе.

В этой встрече вновь блистал Криштиану Роналду, забивший четыре мяча. Португалец стал лучшим бомбардиром в истории отборочных турниров чемпионатов Европы с показателем в 25 мячей. Прежнее достижение принадлежало бывшему форварду сборной Ирландии Робби Кину (23 гола).

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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На счету Роналду 93 гола в составе сборной Португалии. Это второй результат в истории, лидирует иранец Али Даеи, на его счету 109 мячей.

Забавно, что после того как Роналду уходил с поля, к нему подбежал болельщик, одетый в футболку мадридского "Реала" с номером 7 и фамилией Роналду на спине. Фанат встал на колено перед своим кумиром, а тот в свою очередь не позволил стюардам и полицейским вывести нарушителя. Криштиану вместе с поклонником покинул поле, а затем позволил болельщику сделать совместное селфи.

Комментируя итоги поединка, Роналду признался, что ему гораздо важнее результат команды, а не личные достижения:

- Мы набираем ход и это очень здорово. Я стараюсь помочь команде добиться успеха в каждой игре. Забил, теперь Литве. И поверьте, мне это гораздо важнее, чем даже "Золотой мяч". Я не живу в футболе, держа в голове индивидуальные награды. Такие призы приходят вследствие побед всей команды.

Гризманна ждет разговор

Команда Франции ожидаемо переиграла Андорру со счетом 3:0, но для Антуана Гризманна матч ознаменовался промахом с одиннадцатиметровой отметки - уже вторым в двух матчах отборочного цикла.

До этого 28-летний форвард не реализовал пенальти в другом матче квалификационного раунда против Албании.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал журналистам, что намерен обсудить с нападающим его неудачи.

"Антуан не рискует, - заметил Дешам. - Когда от его пенальти зависит исход матча, он забивает. Он не колеблется, когда его удары имеют решающее значение. Правда, эти две ромашки его немного выбили из колеи. Поговорим с ним по душам, и можете не сомневаться - если в октябре мы получим еще один шанс пробить пенальти, то Гризманн стопроцентно подойдет к точке.

Отметим, что французы с 15 очками возглавляют свою группу и близки к тому, чтобы оформить путевку на Евро-2020.

Мячей не считали

Среди результатов выделяется встреча между сборной Англии и Косово. Матч получился сверхрезультативным - 5:3 в пользу англичан. В составе хозяев поля дубль оформил Джейдон Санчо, еще по разу отличились Рахим Стерлинг и Гарри Кейн. Мергрим Войвода забил в свои ворота.

Победа над Косово стала для Англии 14-й подряд в квалификациях Евро начиная с 2011 года. Ну а абсолютный рекорд принадлежит сборной Чехии, которая с 1995 по 2002 год одержала 15 побед подряд.

Между тем

Молодежная сборная России на выезде сыграла вничью - 0:0 с командой Болгарии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2021.

Россияне завершали поединок в меньшинстве после удаления нападающего Ивана Игнатьева на 88-й минуте. Форвард "Краснодара" получил прямую красную карточку за отмашку рукой. Таким образом, россияне с 4 очками занимают третью строчку в своей группе, уступая по дополнительным показателям тем же болгарам и полякам, которые выиграли оба стартовых матча.

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