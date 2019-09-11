На чемпионате мира по баскетболу определилась четверка полуфиналистов. В ней сенсационно не нашлось места сборной США, зато впервые таких высот добилась Австралия.

Фавориты ЧМ сходят с дистанции один за другим. Кошмарная судейская ошибка, впоследствии официально признанная организаторами, оставила без четвертьфинала Литву - единственную страну, где баскетбол является видом спорта номер один. Есть повод обижаться на рефери и у другого записного фаворита - Греции, которая тоже, к удивлению многих, не вышла в плей-офф.

С качеством подготовки арбитров баскетбольным боссам еще предстоит разобраться. А перечень сенсаций турнира в Китае на этом отнюдь не заканчивается. Турки, восемь лет назад игравшие в финале ЧМ, и едва не положившие на лопатки в групповом раунде американцев, проиграв им по собственной глупости, красуются в итоговой таблице на 22-м месте - полнейший провал.

Удивительные вещи творились и в первом раунде плей-офф. С разницей в 10 очков сильнейшие по именам сербы проиграли молодой Аргентине. Той самой, с которой на равных билась в группе наша сборная. Впервые в своей истории до полуфинала доскакали посланцы далекой Страны кенгуру австралийцы. Они вчера обидели крепкую и очень симпатичную сборную Чехии - 82:70.

Но все эти неожиданности в мировом масштабе все равно померкли, когда вчера с трона был сброшен главный баскетбольный король - сборная США. 58 матчей на официальных турнирах не знали поражений американские баскетболисты. В последний раз они уступали в полуфинале чемпионата мира 2006 года, то есть 13 лет назад. Без медалей ЧМ остались и вовсе впервые с 2002-го, когда звездная "дрим тим" провалилась на домашнем турнире. По всем раскладам поражение США от Франции со счетом 79:89 - сенсация планетарного масштаба. Если только не учитывать, кто именно, кому и как проиграл вчера в китайском Дунгуане.

Американцы не проигрывали в официальных матчах 13 лет. А без медалей чемпионата мира в последний раз они оставались в 2002-м

- Я устал от расспросов по поводу тех, кого здесь нет. Они не захотели приехать, это на их совести. А здесь находятся 12 парней, которые хотели сражаться, - разыгрывающий Донован Митчелл после обескураживающего четвертьфинала с трудом сдерживал эмоции, когда журналисты на пресс-конференции вновь завели разговор о составе американцев на этом чемпионате мира.

- Это просто неуважение обсуждать сейчас то, кого у нас нет. Это неуважение к Франции, да и ко всем остальным командам. Франция победила нас, и уже неважно, кто именно был в составе, - главный тренер "звездно-полосатых" Грегг Попович тоже негодовал. Хотя на самом деле журналисты имели полное право поднять кадровый вопрос.

Американцы приучили публику к тому, что на любой большой турнир они привозят "команду мечты". "Дрим тим" может быть разной степени звездности, но даже пары-тройки топ-фигур обычно США хватает, чтобы не испытывать проблем. Но в этот раз состав "звездно-полосатых" был уж совсем средненький. О чем говорить, если главная звезда в нем - Кемба Уокер. Если вы не особо следите за НБА, то едва ли вообще слышали такое имя. Персоны калибра Майкла Джордана, Кобе Брайанта или Деброна Джеймса обходят нынешнюю сборную США стороной. Почему - с этим пусть разбирается тренер Попович и федерация. Но факт неоспоримый - многие американские звезды играть за свою страны отказались. А те, что согласились, оказались неспособны поддержать высочайшее качество.

Даже с точки зрения имен французы на этом чемпионате с американцами вполне сопоставимы. Да, видели мы Францию и посильнее - вспомнить хотя бы команду 2013 года, которую великий Тони Паркер привел к "золоту" Евробаскета. Но и в нынешней сборной суперзвезд хватает. Николя Батюм, Эван Фурнье, Руди Гобер, Венсан Пуарье - все эти ребята играют в НБА и делают это не хуже парней, которые приехали на ЧМ в составе сборной США. Добавьте к ним двукратного чемпиона Евролиги в составе московского ЦСКА Нандо де Коло, и вот уже получается "великолепная пятерка", с которой вполне можно выходить против записного фаворита без дрожи в коленках.

- Это лучшая сборная Франции, которую я когда-либо видел, поскольку они великолепны во всем. Это не просто атакующая команда или группа игроков, которые играют каждый сам по себе. Они хороши в защите, сильны физически, отлично работают индивидуально, страхуют друга друга, играют на подборах. В этой сборной все действительно сбалансировано и выверено - они проделали выдающуюся работу, - признал после матча главный тренер сборной США Грегг Попович. Такая похвала из уст 5-кратного чемпиона НБА стоит дорогого.

Главный строитель этой чудесной команды, ее наставник Венсан Колле комплименты принял с благодарностью.

- Мы очень счастливы. Что бы там ни говорили по поводу состава сборной США, она остается сборной США со всеми своими качествами, - подчеркнул главный тренер сборной Франции. - Думаю, ключевую роль здесь сыграл наш опыт. У американских игроков его меньше, и это показала концовка матча. Мы сыграли очень дисциплинированно, придерживались своего плана и контролировали ситуацию.

В полуфиналах, которые запланированы на пятницу, Франция сыграет с Аргентиной, а Испания - с Австралией. При этом американцы, как и остальные неудачники четвертьфиналов, пока остаются в Китае. Им предстоит разыграть 5-8-е места. Уже сегодня в рамках это мини-турнира США сыграет с Сербией. В другой паре сведены представители Восточной Европы - Польша и Чехия.