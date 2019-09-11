Счетная палата нашла нарушений по исполнению бюджета-2018 на 426 млрд

Аудиторы Счетной палаты завершили проверку исполнения бюджета РФ за 2018 год. По его итогам выявлено нарушений на общую сумму 426,2 миллиарда рублей, то есть на 121,1 миллиарда рублей меньше, чем годом ранее, передает РИА Новости.

"В органы предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании направлено 5 материалов, по результатам рассмотрения которых следователями возбуждено 1 уголовное дело, по 3 материалам проведение надзорных мероприятий правоохранительными органами не завершено", - говорится в отчете по итогам проверки.

Что касается персональной ответственности чиновников, то к административным видам ответственности были привлечены 14 должностных лиц, также было направлено 10 обращений в Генеральную прокуратуру, два обращения в Следственный комитет и два - в ФСБ России. Кроме того, возбуждено одно уголовное дело.