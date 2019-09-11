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11.09.2019 08:41
Рубрика: Экономика

Счетная палата указала на неточность прогнозов при расчете бюджета

Текст: Евгений Гайва
Расчеты бюджета базируются на неточных прогнозах, в 2018 году они корректировались дважды, отметили в Счетной палате (СП).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

При разработке базового варианта прогноза, использованного в расчетах к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов", были заложены излишне консервативная цена на нефть марки "Юралс" и курс рубля. Прогноз инфляции и реальных располагаемых доходов населения, напротив, был чрезмерно оптимистичным", - говорится в заключении СП на отчет правительства об исполнении федерального бюджета за 2018 год.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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В частности, цена нефти "Юралс" в 1,6 раза превысила прогнозное значение, а курс рубля оказался на 5,4 процента ниже прогнозного значения. Инфляция превысила прогноз на 0,3 процентного пункта и составила 4,3 процента.

Несмотря на прошедшие корректировки прогноза, по некоторым макроэкономическим параметрам сохранились значимые отклонения, подчеркнули в СП.

Как отметили в контрольном ведомстве, реальные располагаемые доходы населения выросли всего на 0,1 п.п. и не достигли прогнозного значения в 2,3 процента. Медленно происходит снижение уровня бедности.

При этом, по основным показателям исполнения бюджета сократилась доля ненефтегазового дефицита по отношению к ВВП на 1,8 процента и составила 6,1 процента ВВП. Последний раз менее 6 процентов ВВП ненефтегазовый дефицит отмечался в 2007 году на уровне 3,5 процента. Благодаря росту ненефтегазовых доходов, доходы федерального бюджета превысили прогнозируемый объем на 2,7 процента, что является самым высоким показателем за последние 6 лет.

Счетная палата указала на низкое исполнение бюджетных расходов

При проверке исполнения бюджета за 2018 год были выявлены нарушения на 426,2 миллиарда рублей. По сравнению с 2017 годом это на 22,1 процента меньше.

В целом отчет об исполнении федерального бюджета за 2018 год Счетная палата признала достоверным. Выявленные по итогам проверок факты недостоверности бюджетной отчетности главных администраторов средств федерального бюджета были устранены, а другие нарушения не повлияли на достоверность, отметили в СП.

Экономика Казна Федеральный бюджет Госфонды и контрольные органы Счетная палата Бюджет 2018-2020
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