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11.09.2019 12:50
Рубрика: Общество

Сколько денег родители тратят на репетиторов

Текст: Ксения Колесникова
В год родители школьников тратят на дополнительные занятия по математике почти 41 млрд рублей. А на занятия по английскому языку - еще около 34 млрд. Фантастические цифры? Вовсе нет, уверены аналитики рынка дополнительного образования из Skyeng.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Арифметика простая. В России сегодня примерно 16,5 млн школьников. Из них около трех миллионов занимаются математикой дополнительно - с репетитором или на платных курсах.

И речь не только о подготовке к ОГЭ или ЕГЭ. Некоторые родители оплачивают внешкольные занятия чуть ли не с первого класса: чтобы специально обученные люди делали с ребенком домашнее задание. Или ставится другая цель - чтобы подросток в 5-7 классах наконец-то выбрался из "двоек".

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Как правильно помогать ребенку с домашним заданием

Средний чек на математику по России в месяц - 2270 рублей. При этом, как правило, занятия с репетитором продолжаются не весь учебный год, а шесть месяцев. Если все сложить и умножить - получаются те самые миллиарды рублей в год.

- В младшей школе дети только знакомятся с математикой. Там закладывается база, основная арифметика: сложение, вычитание, простые задачки. Начиная с 5 класса программа усложняется: появляются дроби, решение сложных уравнений, неочевидные математические преобразования, - говорит руководитель проекта Skyeng Math Александра Перфилова.- Если у ребенка случилась нелюбовь к математике в начальных классах, то в 5 классе будет особенно тяжело, мы видим "всплеск" пятиклассников среди учеников, занимающихся с репетитором по математике. К тому же по мере взросления ребенка родителям становится все сложнее помогать детям с математикой. Если в 1-4 классе они могли учить вместе таблицу умножения, то выполнять математические преобразования в 5-м уже сложнее, решать системы линейных уравнений в 7-м - еще сложнее, а и решить тригонометрическое уравнение с параметрами в 10-м - уже просто невыносимо. Поэтому чем старше дети, тем чаще их родителям приходится нанимать сторонних преподавателей.

Что еще интересного показало исследование? Рынок подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в России оценивается в 60 млрд рублей. К 2021 году этот сегмент вырастет до 85 млрд рублей из-за добавления обязательного экзамена для сдачи: английского языка. По данным Skyeng, сейчас 1,1 млн школьников, то есть 78% от общего числа учеников 10 и 11 классов, готовятся к ЕГЭ дополнительно (в группах или с индивидуальным репетиторам). Внимание к ОГЭ чуть меньше, но все равно к нему дополнительно готовятся 74% 8- и 9-классников - 1,8 млн человек. Средний чек для занятий в Москве в час - 815 руб, а в регионах 410 руб.

Рынок дополнительного образования по английскому языку оценивается в 34 млрд, рублей, к 2021 году он составит уже 57 млрд: в 2022 английский станет обязательным предметом для сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Дополнительно английским занимаются 2,2 млн школьников и 406 тыс дошкольников. Средний чек для занятий в Москве в час - 1183 руб, а в регионах 524 руб.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Опубликован проект расписания ЕГЭ-2020

Рынок обучения русскому языку оценивается в 16 млрд рублей, а к 2021 году вырастет до 20 млрд рублей. Согласно исследованию Skyeng, 1,2 - 1,4 млн школьников 8-11 классов занимаются русским языком дополнительно. Цель занятий - подготовка к ЕГЭ, ОГЭ, реже - повторение школьной программы. Размер рынка дополнительного образования по русскому языку в Москве оценивается в 3 млрд рублей, а в регионах - 12 млрд рублей. Средний чек для занятий в Москве в час - 933 руб, а в регионах 452 руб.

Рынок IT-предметов (программирование, робототехника и т/д.) пока не очень большой, но растет достаточно быстро относительно остальных исследованных предметов. Сейчас он оценивается 5,3 млрд рублей, а к 2021 году вырастет до 7,3 млрд рублей. На данный момент около 100-200 тыс. российских детей от 8 до 16 лет занимаются программированием, робототехникой и другими цифровыми дисциплинами дополнительно. Главные направления сегмента: робототехника и программирование (1,7 млрд рублей и 3,8 млрд рублей соответственно). Средний чек для занятий по программированию в Москве в месяц - 5 800 рублей, в регионах - 2 700 рублей. За занятия по робототехнике в Москве платят в среднем 6 000 рублей в месяц, в регионах - 4 100 рублей.

Общество Образование
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