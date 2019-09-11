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11.09.2019 18:01
Рубрика: Экономика

Расходы на дом

Подсчитано, сколько россияне тратят на бытовые услуги
Текст: Олег Корякин, Юлия Кривошапко
Расходы пользователей на домашний интернет и сотовую связь выросли за год на 9% и 11% соответственно. Платное телевидение и онлайн-кинотеатры, напротив, стали доступнее: средний чек за эти услуги уменьшился почти на 13%. А вот за ЖКУ россияне платят примерно столько же, сколько и годом раньше. К таким выводам пришли аналитики "Яндекс.Денег", изучив траты пользователей на повседневные услуги за восемь месяцев этого года. В исследовании учитывались платежи за мобильную связь, коммунальные услуги, домашний интернет и телевидение.
Все больше россиян платят за жилищно-коммунальные услуги с помощью мобильного телефона. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС Все больше россиян платят за жилищно-коммунальные услуги с помощью мобильного телефона. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Все больше россиян платят за жилищно-коммунальные услуги с помощью мобильного телефона. Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Если смотреть по всем регионам вместе, средний чек за коммунальные услуги составляет 3008 рублей. Сильнее всего этот показатель вырос за год в Самаре - на 15%, до 2718 рублей. Самые маленькие средние платежи за ЖКУ - в Воронеже и Волгограде (1496 и 1537 рублей). Заметнее всего средний чек упал в Новосибирске (почти на 22%) и Воронеже (на 17%). А вот самые большие - в Казани и Москве (5970 и 3937 рублей соответственно),

Власти Казани эти данные сочли некорректными. "Объем платежей через данный сервис занимает весьма незначительную часть в общей структуре каналов оплаты жилищно-коммунальных услуг, - пояснил "РГ" замруководителя исполкома города, курирующий вопросы ЖКХ Искандер Гиниятуллин. - В Казани более 40% платежей горожане вносят через почтовые отделения или кассы ЕРЦ. Из систем электронных платежей наибольшей популярностью пользуется портал государственных и муниципальных услуг РТ - через него проходит 28% оплаты".

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Услуги ЖКХ можно будет оплатить на кассе магазина

По словам Гиниятуллина, далее по популярности - оплата через банки. И лишь после - "Яндекс.Деньги" и иные электронные "кошельки". "Проанализировав общие данные, можно сказать, что в среднем плата за услуги ЖКХ составляет 2750 рублей в летние месяцы и 4760 рублей - в зимние", - отметил он.

В исследовании "Яндекс.Деньги" сравнивались платежи за январь - август 2019 года и за такой же период годом ранее. Пользователи оплачивали бытовые услуги на сайте и в приложении "Яндекс.Денег". Учитывались также платежи россиян через платежное решение - "Яндекс.Кассу" на собственных онлайн-площадках компаний, предоставляющих коммунальные и телекоммуникационные услуги. При составлении рейтингов учитывались платежи как управляющим компаниям и ТСЖ за все коммунальные услуги, так и отдельным поставщикам газа, электричества и т.д.

Средний чек за мобильную связь составляет по стране 344 рубля, а за домашний интернет - 598 рублей

Исследование показало, что за год заметно сократилась доля пользователей, которые платят за ЖКУ с компьютеров и ноутбуков, - с 90 до 79%. При этом все больше людей рассчитываются за коммунальные услуги со смартфонов: годом раньше таких пользователей было 9,8%, сейчас - 21%.

Средний чек россиян за платное телевидение составляет 880 рублей. Больше всего на телеконтент тратят в Воронеже - 1033 рубля. Это единственный город в России, где средний чек за год вырос (на 10%). Самый маленький средний платеж за телевидение - в Новосибирске (633 рубля). Сильнее всего этот показатель сократился за год в Перми - на 49% (до 666 рублей ) и в Уфе - на 33% (до 690 рублей).

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
В каких городах России лучше всего работают службы ЖКХ

Средний чек за мобильную связь составляет по стране 344 рубля. Больше всего на эту услугу тратят в Волгограде и Санкт-Петербурге - в среднем по 671 и 541 рублю соответственно. В Москве средний чек ниже - 444 рубля, а самый маленький он в Омске - 238 рублей. Сильнее всего средний платеж за сотовую связь вырос за год в Волгограде и Челябинске - на 57% и 46% соответственно. А уменьшился этот показатель только в Красноярске (на 14%) и Казани (на 16%).

Средний платеж за домашний интернет составляет по России 598 рублей. Сильнее всего он увеличился за год в Новосибирске - на 39%, до 540 рублей. В то же время средний чек в этом городе - один из самых низких по сравнению с другими регионами страны. Меньше всего за интернет платят в Омске (в среднем по 471 рублю), а больше всего - в Красноярске (по 938 рублей). Москва по этому показателю занимает лишь пятое место. А дороже всего домашний интернет обходится в Санкт-Петербурге и Челябинске - в этих городах платят в среднем по 712 и 698 рублей соответственно.

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