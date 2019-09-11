Следствие изучит заявления о том, что Быстрицкую замучили до смерти

Следственные органы проводят новую проверку обстоятельств смерти советской, российской актрисы Элины Быстрицкой, скончавшейся в апреле в возрасте 91 года.

Как сообщает РЕН ТВ, по версии правоохранителей, легенду отечественного кино "могли замучить до смерти, бросив ее на произвол судьбы".

Согласно информации канала, следствие считает, что "пожилая актриса не получала должного ухода".

Ранее продюсер и подруга актрисы Ксения Рубцова рассказала каналу "Звезда", что в СК поступил ряд заявлений от близких друзей Элины Авраамовны.

"Это двадцать человек - инициативная группа во главе с крестным актрисы Сергеем Залесским", - уточнила Рубцова. Добавив, что все они - "уважаемые люди, Народные артисты Советского Союза, Народные артисты России".

Предположено, что родные Быстрицкой могли "специально заморить ее голодом". Чему есть свидетели.

В свою очередь, адвокат сестры Быстрицкой Софии Шегельман Анастасия Расторгуева в беседе с каналом 360 назвала происходящее "бредом".

По ее словам, директора Быстрицкой сейчас "обвиняют в мошенничестве на сумму приблизительно сорок миллионов рублей".

"Вот, наверное, она всячески и пытается избежать наказания", - заявила Расторгуева.