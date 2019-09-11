СМИ: атомные подлодки проекта "Борей-А" могут вооружить "Калибрами"

Атомные подводные лодки проекта "Борей-А" могут оснастить не только стратегическим оружием, но и крылатыми ракетами "Калибр". Таких возможностей у субмарин еще не было.

Об этом РИА Новости рассказал председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан 1-го ранга Михаил Ненашев на заседании правления в честь 28-й годовщины организации. Он считает, что данные подлодки уникальны тем, что могут нести как баллистические ракеты, так и крылатые, а также другое вооружение. "Это позволяет четко сигналить нашим "партнерам" по планете, что, нарушая договоры мировой стабильности, они будут за эти нарушения нести ответственность"- заявил Ненашев.

О решении Министерства обороны РФ вооружить новые подлодки самым современным вооружением говорил и заместитель министра Алексей Криворучко. "РГ" уже писала об этом. Криворучко отметил, что в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2019" подписали контракт на дополнительную поставку флоту двух "Ясеней-М" и в ближайшее время, о чем уже принято решение, подпишут контракт еще на два "Борея-А".

Председатель Общероссийского движения поддержки флота капитан 1 ранга Михаил Ненашев добавил, что атомные подлодки с крылатыми ракетами проекта "Ясень-М" (885М) будут ответом на попытки США угрожать новыми разработками с использованием ракет "Томагавк".