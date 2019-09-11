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11.09.2019 18:29
Рубрика: В мире

СМИ: В результате нападения неизвестного во Флориде ранены 6 человек

Текст: Сергей Новиков

Как минимум шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного в городе Таллахасси во Флориде.

Три человека погибли в результате стрельбы в нидерландском Дордехте
Пять человек погибли в результате стрельбы в Техасе

Как сообщают местные СМИ, нападение произошло на территории частной компании Duke Industries в индустриальном парке, расположенном на северо-западной окраине города​​​.

"На месте ЧП полицейские обнаружили многочисленных пострадавших с ножевыми ранениями, им была оказана неотложная медицинская помощь", - написала полиция города на своей странице в Twitter. В больницу Tallahassee Memorial Health Care были доставлены шесть пострадавших.

Отмечается, что по факту ЧП начато расследование, сам нападавший был задержан при помощи сотрудников компании. Телеканал ABC сообщил, что очевидцы нападения узнали в нападавшем уволенного ранее сотрудника компании.

В мире США Массовые убийства в США
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