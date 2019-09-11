СМИ: В результате нападения неизвестного во Флориде ранены 6 человек

Как минимум шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного в городе Таллахасси во Флориде.

Как сообщают местные СМИ, нападение произошло на территории частной компании Duke Industries в индустриальном парке, расположенном на северо-западной окраине города​​​.

"На месте ЧП полицейские обнаружили многочисленных пострадавших с ножевыми ранениями, им была оказана неотложная медицинская помощь", - написала полиция города на своей странице в Twitter. В больницу Tallahassee Memorial Health Care были доставлены шесть пострадавших.

Отмечается, что по факту ЧП начато расследование, сам нападавший был задержан при помощи сотрудников компании. Телеканал ABC сообщил, что очевидцы нападения узнали в нападавшем уволенного ранее сотрудника компании.