США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35

США одобрили продажу Польше 32 новейших истребителей F-35. Общая сумма сделки оценивается в 6,5 миллиардов долларов, сообщили в Пентагоне.

"Предлагаемая продажа поможет целям внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов. Она улучшит безопасность союзника по НАТО", - приводит сообщение американского военного ведомства агентство РИА Новости.

"Продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США", - заявили в Пентагоне.

Ожидается, что новейшие истребители заменят стоящие на вооружении самолеты Миг-29 и Су-22 советского производства. Пентагон ожидает, что Польше не составит труда интегрировать новые самолеты в свои вооруженные силы.