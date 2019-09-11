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11.09.2019 16:53
Рубрика: Общество

Стартовал конкурс лучших проектов школьного питания

Текст: Ксения Колесникова

Стартовал конкурс лучших проектов школьного питания, который проводится по инициативе министерства просвещения. Зачем он нужен? Обеды учеников должны стать доступнее и вкуснее. Для этого ведомство изучит лучшие практики в регионах и создаст модель организации питания, которая снимет многие вопросы. Например, как наладить работу с поставщиками? Родительский контроль? Какие блюда должны быть в школьной тарелке?

Фото: istockphoto.com
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Заявки от регионов принимаются до 31 сентября. Их будут оценивать эксперты из Минздрава России, Роспотребнадзора, ФИЦ питания и биотехнологии, Высшей школы экономики, Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций". Очный этап конкурса пройдет 21-22 октября. Регионы будут защищать свои лучшие проекты в Москве.

Что еще важно? Номинаций будет несколько: оцениваться может как региональная система в целом, так и отдельные школы.

- Конкурс покажет самые лучшие примеры. Это внедрение новых технологий приготовления пищи, формы обслуживания, развитие материально-технической базы, - говорит доцент кафедры "Технологии индустрии питания" Московского государственного университета пищевых производств Татьяна Демидова. - Все образовательные организации смогут перенять лучшие практики, чтобы сделать питание наших детей удобным и, главное, полезным.

Фото: РИА Новости
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По статистике, сегодня в школах учатся 16,5 млн детей. Горячее питание раз в день получают 63,8 процента учащихся. Еще 25,7 процента - двухразовое питание. Но единой логики нет. Некоторые регионы за счет местного бюджета кормят всю "началку". Другие - только льготников. Одни дети получают кашу, другие в это же время - котлеты с гарниром. Некоторые школы закупают все продукты и готовят сами. В другие - питание доставляется практически готовое. Блюда "выходят" из общих комбинатов, которые работают сразу на несколько образовательных организаций. Какая система лучше? Это и покажет конкурс.

Общество Образование Правительство Минпросвещения Реформа образования
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