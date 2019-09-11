Теннисиста пожизненно дисквалифицировали за участие в договорных матчах

Бразильский теннисист Диего Матос получил пожизненную дисквалификацию за участие в договорных матчах. Помимо этого, он получил солидный штраф.

Ближе к 30 годам Матос понял, что новым Роджером Федерером ему точно не стать. А заработать бразильцу очень хотелось. Решение было найдено. Во время турниров серии ITF находчивый Матос принял участие в нескольких договорных матчах в Бразилии, Эквадоре, Португалии, Испании и Шри-Ланке.

Однако радость от заработка продлилась недолго. Орган по борьбе с негативными явлениями в теннисе Tennis Integrity Unit объявил о пожизненной дисквалификации бразильца. Помимо участия в договорных матчах, теннисист отказался от любого сотрудничества.

Помимо дисквалификации, Матос оштрафован на 125 тысяч долларов и должен будет возместить убытки в размере 12 тысяч за влияние на результаты матчей на турнире в Эквадоре.