Топилин: Проблему бедности надо решать адресно

Новости

Сбербанк до конца года может понизить ставки по ипотеке 15:15
Медведев: Надо облегчить иностранным выпускникам вузов получение гражданства 15:14
На острове Эвбея найдена крепость VI века до нашей эры 15:13
Пьяный швед подал заявку на номер с фамилией президента США 15:07
В Югре мужчина застрелил знакомого после просьбы разуться 15:06
Германии грозит массовое сокращение больниц из-за нехватки медсестер 15:06
ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть 15:06
На Урале без вести пропал чемпион России по сноуборду 14:57
Беларусь готова участвовать в госпрограммах Ирака 14:42
В Сургуте на фасаде дома нарисовали портреты пилотов севшего в поле А321 14:38
В центре Москвы благоустроены "театральные" улицы и переулки 14:32
Медведев поддержал переход от минимального набора продуктов к базовому 14:30
Антропологи показали, как выглядел череп человека 300 тысяч лет назад 14:28
В Калининграде сожгли мужчину в биотуалете 14:25
Презентация Nissan Juke на "автосалоне" во Франкфурте оказалась провальной 14:21
В "Яндекс. Такси" отреагировали на жалобу Gett в ФАС 14:19
Медведев поддержал идею доплат медикам, отговаривающим женщин от абортов 14:14
Петербургские ученые нашли следы неолита в бывшем имении Ломоносова 14:13
Раскрыта тайна происхождения комет Солнечной системы 14:12
Песков назвал трагедию в Беслане темой, касающейся всей страны 14:10
Ученые: Мясо птицы не так безопасно, как считалось ранее 14:10
В Коми ученицы разыграли учителя и сообщили о бомбе в ее доме 14:09
В Карелии на девочку упали футбольные ворота 14:09
В поселки Коми снова стали заходить волки 14:08
Видео: 11 авто перевернулись на гонках на одном и том же повороте 14:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 15:00
Рубрика: Экономика

Топилин: Проблему бедности надо решать адресно

Текст: Марина Гусенко
Невозможно сократить бедность в стране без роста экономики, зарплат и исполнения всех нацпроектов, считает министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-24".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава Минтруда также добавил, что победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, а ставить приоритеты на "заливание деньгами" неправильно.

Фото: iStock
Как в регионах снижают бедность

"Мы действительно не должны ставить приоритеты просто на заливание деньгами, этим мы не добьемся решения этой задачи, потому что ключевым моментом для снижения бедности является реализация всех нацпроектов, экономический рост, рост заработных плат, - подчеркнул он. - Это должно внести самый существенный вклад в снижение бедности".

Министр напомнил, что в 2020 году начнется финансирование социальных контрактов из федерального бюджета. На это будет выделено около семи миллиардов рублей. Деньги можно будет тратить на открытие собственного дела, обучение, помощь семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Экономика Макроэкономика Правительство Минтруд Национальные проекты 2019-2024
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
Медведев дал поручение прекратить действие советских нормативов с 2020 года
В Кремле назвали недопустимыми санкции США против российских силовиков
Президент Украины подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности
Меркель: США больше не будут играть роль защитника Европы