Топилин: Проблему бедности надо решать адресно

Глава Минтруда также добавил, что победить бедность в России удастся путем выстраивания адресного механизма помощи семьям, а ставить приоритеты на "заливание деньгами" неправильно.

"Мы действительно не должны ставить приоритеты просто на заливание деньгами, этим мы не добьемся решения этой задачи, потому что ключевым моментом для снижения бедности является реализация всех нацпроектов, экономический рост, рост заработных плат, - подчеркнул он. - Это должно внести самый существенный вклад в снижение бедности".

Министр напомнил, что в 2020 году начнется финансирование социальных контрактов из федерального бюджета. На это будет выделено около семи миллиардов рублей. Деньги можно будет тратить на открытие собственного дела, обучение, помощь семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.