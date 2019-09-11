Трамп пообещал новые удары по талибам

Президент США Дональд Трамп заявил, по талибам будут наноситься новые удары после отмены мирных переговоров.

"У нас были запланированы мирные переговоры. Несколько дней назад я их отменил, когда узнал, что они убили замечательного американского солдата из Пуэрто-Рико и 11 других невинных людей...", - напомнил Трамп в ходе выступления в Пентагоне на траурном мероприятии по случаю терактов 11 сентября.

"На протяжении последних четырех дней мы били по нашим врагам жестче, чем когда-либо. И это продолжится", - пообещал Трамп, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Напомним, что в минувшие выходные Трамп заявил об отмене мирных переговоров с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Такое решение американского президента было вызвано тем, что талибы взяли ответственность за очередной теракт в Афганистане.