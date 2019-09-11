Трамп порекомендовал Тегерану "забыть об обогащении урана"

Тегерану стоит забыть о своем желании производить обогащение урана, заявил президент США Дональд Трамп. В противном случае он предрек "опасное" для Ирана развитие событий.

"Мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие. И они никогда не будут иметь ядерного оружия, - передает ТАСС слова американского президента. - И если они думают об обогащении, то могут забыть об этом. Для них обогащение будет очень опасным. Очень, очень опасным. Можете донести это до Ирана".

При этом глава Белого дома отметил большой экономический потенциал Ирана, как КНДР, с которой США так же ведут непростые переговоры.

"Думаю, у Ирана есть потенциал - как и у Северной Кореи, - сказал Трамп. - Мы с этими двумя странами ведем дела на очень высоком уровне. Считаю, что у Ирана имеется огромный потенциал".