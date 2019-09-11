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Рубрика: В мире

Трамп продлил санкции за вмешательство в американские выборы

Фото: REUTERS/LEAH MILLIS Фото: REUTERS/LEAH MILLIS
Фото: REUTERS/LEAH MILLIS

Президент США Дональд Трамп еще на год продлил действие указа, предусматривающего применение санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в американские выборы. При этом пресс-служба Белого дома подчеркнула, что нет доказательств влияния других государств на подсчет голосов в Соединенных Штатах.

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster
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Получается, что указ Трампа направлен на предотвращение будущих вмешательств в избирательный процесс. В американской администрации уверены, что угроза сохраняется, и связано это с развитием цифровых технологий. "Лица, находящиеся за пределами США, могут получить доступ к инфраструктуре предвыборных штабов. Речь идет о национальной безопасности Соединенных Штатов", - говорится в официальном заявлении.

Подписанный год назад указ также предполагает применение "дополнительных мер" против стран, которые "подрывают или вмешиваются в экономику" США.

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