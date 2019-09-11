Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Военно-воздушные силы США начали проверку из-за появившейся в прессе информации о том, что военные пилоты во время командировок ночевали в люксовом гольф-клубе, входящем в семейную бизнес-империю Дональда Трампа. Поскольку такие ночевки, естественно, оплачивались за счет бюджета, проверяющие заинтересовались, по какому принципу отбирались именно те гостиницы, которые носят имя американского верховного главнокомандующего.

Ранее газета Politico сообщила, что экипаж военного транспортника C-17 ВВС США во время одной из командировок в Кувейт и обратно дозаправлялся в аэропорту шотландского Торнберри, а сами летчики остановились на ночлег на находящемся поблизости роскошном курорте, входящем в сеть клубов Трампа. Как выяснилось, мистическим образом в последние годы этот аэропорт стал вдруг пользоваться у летчиков ВВС небывалой популярностью, хотя, как утверждает газета, заправки топливом там обходятся дороже, чем было бы на одной из военных баз США, например, в Германии или Испании. Тем не менее с 2016 года, когда Трамп одержал победу на выборах, число дозаправок самолетов ВВС США в Торнберри выросло почти вдвое, а число ночевок в близлежащих гостиницах утроилось.

Этими аналогичными случаями заинтересовались в конгрессе США. Комитет по государственному надзору и реформам в нижней палате, которая контролируется оппозиционной демократической партией, начал свою проверку, заподозрив Пентагон в попытке финансово поддержать убыточный гольф-клуб Трампа. И в самом деле, если в 2017 году клуб понес убытки на 4,5 миллиона долларов, то год спустя его финансовые результаты похорошели на 3 миллиона.

В ВВС объяснили выбор аэропорта логистическими причинами и его круглогодичной доступностью в любое время суток, а выбор гостиницы Трампа - рядом факторов, как, например, занятость других близлежащих отелей. Официальный представитель ВВС США Эд Томас заявил, что "формально все процедуры и правила были соблюдены", тем не менее признав, что ситуация "дурно пахнет". "Остановки госслужащих в гостиницах верхнего ценового диапазона, даже если они укладываются в установленные лимиты, допустимы, но необязательно рекомендуются, - прокомментировал он. - Поэтому мы пересмотрим процедуры и рекомендации".

Формально Трамп после победы на выборах передал детям управление своими бизнес-активами

Формально Дональд Трамп после победы на выборах передал детям управление всеми своими бизнес-активами. Но критики регулярно обвиняют его в обогащении за счет президентства. Например, недавно вице-президент Майк Пенс во время поездки в Ирландию остановился именно в гольф-клубе Trump International в Дунберге, хотя тот расположен более чем в двух сотнях километров от Дублина, где проходили все переговоры с местными чиновниками. Сам Трамп не раз принимал зарубежных лидеров в своих гольф-клубах в США. Зарубежные делегации, лоббисты и предприниматели всех мастей, которые пытались добиться расположения главы государства, останавливаются на ночевки в его отелях в Вашингтоне и других городах.

Кроме того, после избрания Трампа заметно выросли ценники на абонементы в его клубах. Например, Мар-а-Лаго во Флориде в 2017 году удвоил вступительный взнос до 200 тысяч долларов. Президент охотно подогревает интерес к семейным владениям, регулярно и к большой радости гостей заглядывая туда на частные вечеринки. Аналогичным образом публика бронировала столики в ресторане в вашингтонском Trump International Hotel, ожидая, что там поужинает президентская семья. Год назад The Guardian сообщила со ссылкой на исследования НКО, что владения Трампа получили от федеральных агентств и политических групп около 15 миллионов долларов за полтора года с момента его избрания. Критики Трампа уверены, что это противоречит конституции США, запрещающей президенту получать любые выгоды кроме зарплаты.

Но главу Белого дома эти нападки не смущают. Недавно он предложил провести очередной саммит "группы семи" в 2020 году на курорте Trump National Doral в окрестностях Майами, что с учетом размаха мероприятия принесло бы в кассу огромные суммы.