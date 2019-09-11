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11.09.2019 12:00
Рубрика: Власть

Трансляция: Дмитрий Медведев, бизнес и эксперты - о целях развития страны

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 11 сентября в прямом эфире программы "Диалог" на канале "Россия-24" вместе с экспертами и бизнесменами обсуждает планы по достижению целей развития страны.

Встреча посвящена достижению национальных целей развития в экономике, социальной сфере и цифровом развитии, сообщает пресс-служба правительства.

"Диалог" - совместный проект пресс-службы Кабмина и телеканала. С момента запуска в феврале в нем приняли участие 11 министров и вице-премьеров. Их собеседниками стали главы крупных компаний и деловых ассоциаций.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства Персона: Дмитрий Медведев РГ-Видео
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