Треть россиян продолжают трудиться на отдыхе

Примерно каждый третий россиянин (29%) во время отпуска регулярно проверяет почту и отвечает на запросы, связанные с работой. Это показал опрос, проведенный на портале Роструда "Работа в России".

При этом только 22% опрошенных во время отпуска полностью отдыхают от работы, не отвечают на письма и звонки. Почти половина (49%) не могут полностью абстрагироваться от трудового процесса, правда, занимаются во время отпуска исключительно срочными делами.

В то же время опрос показал, что многие используют отпуск для поиска новой работы. Так, 23% сообщили, что при решении сменить работу всегда используют для этого отпуск, а 27% сказали, что им приходилось так поступать, когда возникала необходимость срочно сменить работу.

Среди тех, кто предпочитает в отпуске исключительно отдыхать, треть заявляют, что для полноценного отдыха от работы необходимо как минимум две недели. Большинству же (53%) этого времени недостаточно и требуется больше двух недель. А 6% респондентов достаточно и одной недели, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Хотя отпуск практически всегда долгожданный, бывает, что и он надоедает. Так, 7% участников опроса признались, что они устают не от работы, а без нее.

Кстати, данные опроса Роструда почти полностью совпадают с данными аналогичного опроса, проведенного порталом "Работа.ру", который тоже показал, что половина россиян так или иначе занимается работой в отпуске. И чаще всего это делают сотрудники малых и средних компаний, где, как правило, работает мало человек и трудно распределять обязанности отпускника между оставшимися, так как люди и так часто перегружены работой. К тому же работа малых предприятий часто сезонная или проектная, и основной вал дел может приходиться как раз на весну, лето или осень.

Почти половина россиян, находясь в отпуске, занимаются важными рабочими делами, и только 22 процента отключают телефоны

А вот права работников государственных учреждений и крупных предприятий, как правило, хорошо защищены. Их работодатели предпочитают соблюдать Трудовой кодекс, заранее составлять график отпусков и отправлять людей на отдых, как и положено, как минимум на две недели, рассказывает "РГ" проректор Академии труда и соцотношений Александр Сафонов.

Конечно, бывают случаи, когда работники сами отказываются идти в отпуск. Как правило - из-за низкой зарплаты. То есть формально люди отпуск оформляют, но продолжают подрабатывать, чтобы еще что-то заработать, да и на отдых не тратиться. Как отмечает Сафонов, в России модальная зарплата (наиболее часто встречающаяся) составляет всего 20 тысяч рублей. И отпуск для такого дохода довольно накладен, особенно его нужно организовать семье с детьми.

Есть еще один фактор - от отпусков нередко отказываются управленцы, так как не доверяют подчиненным либо выстроили такую бизнес-модель в компании, когда взаимоотношения заказчиков и исполнителей строятся исключительно на личных контактах. В результате если начальник в отпуске, то все дела стопорятся.

Что касается рядовых работников, то чем стабильнее будет экономика в стране и выше их зарплата, тем с большей охотой они будут ходить в отпуска, считает эксперт.