Турист из России утонул на курорте в Болгарии

Турист из России утонул в районе города Поморие на южном Черноморье Болгарии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию Бургаса.

"Инцидент с 72-летним туристом из России произошел 10 сентября на пляже в Поморие, его причиной стало мертвое волнение, аналогичное происшествие произошло и на пляже курорта Обзор, где утонул гражданин Украины. Тела погибших доставлены в морг Бургаса для проведения судебно-медицинской экспертизы", - заявили в правоохранительных службах.

По данным спасателей, за лето 2019 года на болгарских курортах утонули более 30 человек. К основным причинам относят мертвое волнение и безответственное поведение туристов. В частности, многие попросту игнорируют предупреждения об опасности.