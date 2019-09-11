У посольства США в Кабуле взорвалась ракета в годовщину терактов 11 сентября

У американского посольства в Кабуле взорвалась ракета. Об этом сообщает агентство Associated Press.

"Взрыв, вызванный попаданием ракеты, произошел на территории", - приводит агентство звучащие из громкоговорителей на территории дипмиссии объявления. Как сообщается, после взрыва над посольством поднялся черный дым. О возможных жертвах и разрушениях пока ничего не сообщается.

Примечательно, что взрыв произошел в 18-ю годовщину крупнейшей атаки террористов из "Аль-Каиды" (запрещена в России) на США. В 2001 году боевики-смертники захватили четыре пассажирских самолета, два из которых направили на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других - на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Три самолета достигли своих целей, а четвертый рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Официально жертвами терактов стали 2974 человека, а 24 до сих пор числятся пропавшими без вести.