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Рубрика: Общество

Выстрел по вирусу

Ученые научились "дезактивировать" возбудителей опасных заболеваний
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 203(7961)
Российские и зарубежные ученые близки к созданию препаратов, способных победить вирус иммунодефицита человека, другие инфекции и, вполне вероятно, некоторые разновидности рака. Об этом "РГ" рассказал завлабораторией Института органической химии им. Зелинского РАН, доктор химических наук, профессор Олег Ракитин.
Пока СПИД, вызываемый вирусом иммунодефицита, остается неизлечимым заболеванием. Фото: iStock / Richard Villalonundefined Пока СПИД, вызываемый вирусом иммунодефицита, остается неизлечимым заболеванием. Фото: iStock / Richard Villalonundefined
Пока СПИД, вызываемый вирусом иммунодефицита, остается неизлечимым заболеванием. Фото: iStock / Richard Villalonundefined

"Я химик, и вместе с коллегами из Южно-Уральского государственного университета мы работаем над созданием различных новых веществ - органических соединений, в том числе и таких, которые могут воздействовать на пораженные клетки или, например, на вирусы, - рассказал профессор Ракитин. - Это фундаментальные исследования. Наша задача - предложить биологам, а затем и фармакологам потенциально перспективные "молекулы", которые в будущем могут стать эффективным лекарством".

Этой второй частью исследований - изучением воздействия препаратов на клетки, на вирусы - занимаются зарубежные коллеги из университета Цюриха, университетского колледжа Лондона, университета Северной Каролины, университета Восточной Финляндии. Недавно, по словам Ракитина, к исследованию подключились специалисты Национального Института инфекционных заболеваний из Рио-де-Жанейро. "Результаты, о которых мы говорим сегодня, возникли не вдруг, это итог 15-летней совместной работы, - поясняет Ракитин. - Мы нашли, что синтезированные нами молекулы со сложным названием "полисераазотистые гетероциклы" обладают высокореакционной связью. Всего открыто семь классов таких соединений со сходными свойствами. Главное, что установлено в результате исследований, - эти вещества могут активно воздействовать на ряд вирусов. Кроме того, они проявляют высокую противораковую активность - по крайней мере, в отношении некоторых разновидностей рака".

Российские химики сумели синтезировать соединения, наносящие смертельный удар по опасным вирусам. Фото: www.susu.ru

Биологи проверяли, как эти вещества воздействуют на разнообразные вирусы. И открыли уникальный механизм: если в структуре вируса находится атом цинка или другого металла, препарат, если говорить упрощенно, вступает с этим атомом во взаимодействие и "извлекает" его из молекулы вируса, тем самым его дезактивируя. Вирус в результате становится неактивным: молекула существует, но перестает проявлять свои "вредные" свойства и не поражает здоровые клетки. Первыми этот механизм проверили швейцарские ученые на вирусе иммунодефицита кошек, очень близкого к вирусу иммунодефицита человека. Бразильские исследователи работают в другом направлении - они проверяют, насколько эффективны молекулы, синтезированные российскими учеными, против тяжелой инфекции грибковой природы - Sporotrichosis, которая распространена на Южно-Американском континенте.

Фото: pixabay.com
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Важно, что в ходе многолетней работы среди множества исследованных соединений удалось выделить препараты, которые вместе с высокой антивирусной активностью обладают низкой токсичностью к обычным здоровым клеткам. Это означает, что перспективы у открытия очень широкие. По сути, ученые сумели раскрыть универсальный механизм воздействия на вирусы, который поможет справиться с самыми разными трудноизлечимыми недугами. Впереди самый затратный этап - проведение доклинических и клинических исследований, в результате которых проверяется, станет ли перспективная "молекула" полноценным лекарством. Но эта часть изысканий уже потребует крупных инвестиций - на этом этапе обычно к разработкам подключаются крупные фармкомпании, заинтересованные в выводе нового инновационного препарата на рынок.

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