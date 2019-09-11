Ученые научились "дезактивировать" возбудителей опасных заболеваний

"Я химик, и вместе с коллегами из Южно-Уральского государственного университета мы работаем над созданием различных новых веществ - органических соединений, в том числе и таких, которые могут воздействовать на пораженные клетки или, например, на вирусы, - рассказал профессор Ракитин. - Это фундаментальные исследования. Наша задача - предложить биологам, а затем и фармакологам потенциально перспективные "молекулы", которые в будущем могут стать эффективным лекарством".
Этой второй частью исследований - изучением воздействия препаратов на клетки, на вирусы - занимаются зарубежные коллеги из университета Цюриха, университетского колледжа Лондона, университета Северной Каролины, университета Восточной Финляндии. Недавно, по словам Ракитина, к исследованию подключились специалисты Национального Института инфекционных заболеваний из Рио-де-Жанейро. "Результаты, о которых мы говорим сегодня, возникли не вдруг, это итог 15-летней совместной работы, - поясняет Ракитин. - Мы нашли, что синтезированные нами молекулы со сложным названием "полисераазотистые гетероциклы" обладают высокореакционной связью. Всего открыто семь классов таких соединений со сходными свойствами. Главное, что установлено в результате исследований, - эти вещества могут активно воздействовать на ряд вирусов. Кроме того, они проявляют высокую противораковую активность - по крайней мере, в отношении некоторых разновидностей рака".
Биологи проверяли, как эти вещества воздействуют на разнообразные вирусы. И открыли уникальный механизм: если в структуре вируса находится атом цинка или другого металла, препарат, если говорить упрощенно, вступает с этим атомом во взаимодействие и "извлекает" его из молекулы вируса, тем самым его дезактивируя. Вирус в результате становится неактивным: молекула существует, но перестает проявлять свои "вредные" свойства и не поражает здоровые клетки. Первыми этот механизм проверили швейцарские ученые на вирусе иммунодефицита кошек, очень близкого к вирусу иммунодефицита человека. Бразильские исследователи работают в другом направлении - они проверяют, насколько эффективны молекулы, синтезированные российскими учеными, против тяжелой инфекции грибковой природы - Sporotrichosis, которая распространена на Южно-Американском континенте.
Важно, что в ходе многолетней работы среди множества исследованных соединений удалось выделить препараты, которые вместе с высокой антивирусной активностью обладают низкой токсичностью к обычным здоровым клеткам. Это означает, что перспективы у открытия очень широкие. По сути, ученые сумели раскрыть универсальный механизм воздействия на вирусы, который поможет справиться с самыми разными трудноизлечимыми недугами. Впереди самый затратный этап - проведение доклинических и клинических исследований, в результате которых проверяется, станет ли перспективная "молекула" полноценным лекарством. Но эта часть изысканий уже потребует крупных инвестиций - на этом этапе обычно к разработкам подключаются крупные фармкомпании, заинтересованные в выводе нового инновационного препарата на рынок.