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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, чем "запивать" еду, чтобы спастись от рака

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По данным австралийских исследователей, до 35% случаев развития рака кишечника связаны с курением и плохим питанием.

Чтобы значительно снизить риск развития онкологии, специалисты советуют включить в рацион ряд простых продуктов. Параллельно стоит снизить в нем количество жирного и обработанного мяса - до ста граммов в день, передает Medicalxpress.

Фото: iStock
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Согласно рекомендациям медиков из Австралии, уменьшить вероятность появления онкологии можно, употребляя много клетчатки.

- Стремиться стоит к получению 30 граммов клетчатки в день. Одним из самых богатых источников пищевых волокон являются пшеничные отруби, - пояснили специалисты.

Также снизить риск развития онкологии могут молоко и молочные продукты, жирная рыба и кофе.

- Исследование с участием пациентов с раком кишечника показало, что относительно высокая продолжительность жизни у больных была связана с ежедневным употреблением двух чашек кофе и более, - отметили ученые.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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