Ученый рассказал, в каком возрасте нужно начинать учить иностранный язык

В Финляндии с этого года иностранный язык в школах изучается с 1 класса. К слову, 93 процента населения этой северной страны владеют хотя бы одним иностранным языком. У нас ситуация печальная: согласно опросу, который проводился перед чемпионатом мира по футболу, 53 процента знакомы хотя бы с одним иностранным языком, но лишь 6 процентов знают его хорошо и могут на нем свободно изъясняться.

В наших школах иностранный начинается во второго класса. Вроде бы неплохо, но вся беда в том, что часов на язык отпускается слишком мало, школьники зубрят грамматику, читают и переводят тексты, но сказать и понять собеседника зачастую не в состоянии.

Как и когда надо учить иностранный язык, чтобы говорить свободно? Можно ли школьнику обойтись без репетиторов и сколько часов в неделю надо тратить на язык? Стоит ли учить с дошкольником алфавит? Какие учебники английского эксперты считают самыми лучшими? На эти вопросы "РГ" отвечает доцент кафедры психофизиологии Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, кандидат психологических наук Валерия Демарева. В сфере ее научных интересов - психофизиологические особенности изучения иностранных языков, в частности - английского.

- Начинать учить иностранный язык надо как можно раньше. Исследования показали, что дети уже в полгода различают ошибки в интонации языка, если они его хоть сколько-то до этого слышали. Нам кажется, что ребенок ничего не осознает, а это не так, его мозг реагирует, если кто-то говорит неправильно на этом языке. Получается, мозг готов к усвоению. Я считаю, что в 3-4 года с дошкольниками уже можно и нужно изучать иностранный язык. Причем лучше всего, если это будут небольшие группы детей, допустим, 4-5 человек. Начинать надо, конечно же, не с алфавита. Тут подойдет метод погружения, с детьми можно петь, учить простые стихи, отдельные фразы, смотреть короткие мультфильмы. Занятия с преподавателями один на один лучше отложить до более старшего возраста, детям нужно максимально воссоздать реальную ситуацию общения и со сверстниками, и со взрослым. Один на один можно родителю играть с ребенком - например, в магазин (специальные наборы для игр представлены в книжных магазинах в большом многообразии). Если не получилось начать учить иностранный язык в 3-4 года, то за год перед школой я бы все же советовала родителям найти такую возможность.

Дошкольникам хватит двух часов в неделю иностранного языка, а вот в школе это должно быть не меньше 5-6 часов в неделю. Тех 2-3 уроков в неделю, которые сейчас есть в наших школах, катастрофически мало. Отсюда и репетиторы, которые восполняют пробелы.

В школе в группах на уроках иностранного должно быть не больше 8-10 человек, но никак не 15-17.

По мнению Валерии Демаревой, задания государственного экзамена в 9 классе по английскому языку слишком сложны для обычных детей, которые учат иностранный язык со второго класса по 2-3 часа в неделю и не имеют репетиторов. "Требования завышены. Выпускник спецшколы сдаст экзамен без труда, но при 2-3 часах в неделю хорошую оценку вряд ли можно получить".

В школы допущены несколько учебников английского языка разных авторов. В том числе под редакцией Барановой, Биболетовой, Ваулиной, Вербицкой, Верещагиной. Самыми хорошими Валерия Демарева считает учебники под редакцией Верещагиной и Афанасьевой (они разработаны именно для углубленного изучения английского языка).