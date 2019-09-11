УЕФА дал название новому еврокубковому турниру

Третий еврокубковый турнир УЕФА, который должен стартовать в сезоне 2021-2022 годов, будет носить название Лига конференций.

В среду немецкое издание Bild сообщило о том, что руководство УЕФА определилось с названием третьего по значимости еврокубкового турнира, который стартует с сезона 2021/22. Он получил название Лига конференций.

О создании такого турнира было объявлено в декабре прошлого года. Схема его проведения будет идентичной уже имеющимся Лиге чемпионов и Лиге Европы. Количество участников группового раунда - 32 клуба, разделенные на восемь групп. Первые места напрямую попадут в 1/8 финала, а вторые команды из каждой восьмерки сразятся с командами, ставшими третьими в своих группах в Лиге Европы.

Победитель Лиги конференций получит право в следующем сезоне выступить в Лиге Европы.