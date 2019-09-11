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11.09.2019 18:58
Рубрика: Власть
Проект: Армия

В этом году армия получит 46 подвижных пунктов управления войсками

Текст: Александр Степанов
Фото: пресс-служба Минобороны РФ. Фото: пресс-служба Минобороны РФ.
Фото: пресс-служба Минобороны РФ.

Сухопутные войска к 10 ноября получат 18 модульных полевых подвижных пункта управления подразделениями. Об этом стало известно в ходе инспекционной поездки замминистра обороны генерал-лейтенанта Юнус-Бека Евкурова и главкома Сухопутных войск генерала армии Олега Салюкова на предприятие "НПО "РусБИТех", которое выполняет контракт на поставку.

Фото: mil.ru
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Начальник производства "НПО "РусБИТех" Камо Арушанов, рассказал, что по контракту от 2018 года в войска уже поставлены 76 комплектов автоматизированных подвижных единиц АПЕ-5 и АПЕ-3. "В производстве находятся 18 комплектов. Контракт должен быть выполнен к 10 ноября", - добавил он. Генерал Евкуров подчеркнул, что нельзя допускать задержек с исполнением этого контракта и поставил задачу разработать комплект оборудования для батальонных командных пунктов на базе БТР. В свою очередь главком Сухопутных войск Олег Салюков предложил руководству "РусБИТеха" рассмотреть возможность этой работы непосредственно в войсках.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Комплексы АПЕ-5 на базе КамАЗ-63501 включают в себя автоматизированные рабочие места для командного состава. Они объединяются в единую локальную сеть. Комплексы обеспечивают управление соединениями и частями с полевого командного пункта. Они оснащены системой ГЛОНАСС, устройством обработки картографической информации. В 2019 году восемь соединений Западного и Южного военных округов получили в общей сложности 64 комплекта АПЕ-5 и АПЕ-3. В текущем году 46 комплектов поступят в семь соединений двух округов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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