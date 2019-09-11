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11.09.2019 18:30
Рубрика: Власть

Регион трубит сбор

Где самая эффективная налоговая политика
Текст: Елена Березина
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(7962)
Москва, Новосибирская область, Санкт-Петербург, Коми и ХМАО стали регионами с самой эффективной налоговой политикой, показал рейтинг PwC. В аутсайдерах - Иркутская, Тверская и Смоленская области, Чукотка и Красноярский край.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Место региона в рейтинге определяет количество баллов: чем активнее субъект РФ использует имеющиеся налоговые инструменты - размер стоимости патента для мигрантов, величина транспортного налога, предоставление льгот, - тем выше место в рейтинге. Чем пассивнее территория, тем ниже ее эффективность.

Фото: iStock
ФНС наращивает поступления при сокращении налоговых проверок

Москва и ХМАО стабильно попадают в топ-3 регионов с сильной налоговой политикой. Лидеры набрали больше всего баллов, повысив стоимость патентов и транспортный налог, а также перейдя к расчету налога на имущество организаций и налога на имущество физлиц от кадастровой стоимости объектов. Эти же регионы, а также Санкт-Петербург получили практически максимальные баллы по показателю "Предоставление налоговых льгот", так как они дают их за счет собственных средств, то есть практически не имеют дотаций.

Недотационные регионы и регионы с незначительным уровнем дотаций (менее 2%) используют больше полномочий в сфере налоговой политики, чем дотационные, отмечают аналитики. Последние не имеют достаточных стимулов для работы с собственной налоговой базой, им не удается найти правильный баланс между желанием пополнить бюджет, необходимостью поддерживать экономический рост и обеспечивать социальную стабильность и конкуренцию. Так, исследование показало, что к 2018 году расчет налога на имущество организаций от кадастровой стоимости объектов по торговой недвижимости не ввели 16 регионов, по офисной - 24 региона, а расчет налога на имущество физлиц от кадастровой стоимости - 15 регионов.

"Состояние экономики в регионах с более высокой бюджетной обеспеченностью более благоприятное, что и позволило повысить нагрузку по имущественным налогам на бизнес и население. Что же касается дотационных регионов, занявших более низкие позиции, то далеко не все такие регионы рискнут повышать налоговую нагрузку, например, по имуществу - прежде всего для населения. В ряде случаев это неприемлемо из-за уровня доходов в регионе", - говорит эксперт Института комплексных стратегических исследований Вера Кононова.

Власть Работа власти Регионы Экономика Финансы Налоги Налоговое законодательство
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