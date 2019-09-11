В новом рейтинге мировых университетов 39 вузов из России

11 сентября британское издание Times Higher Education представило результаты ведущего рейтинга мировых университетов Times Higher Education (THE) на 2020 год. В списке более 1300 университетов из 92 стран.

Российскую высшую школу в рейтинге представляют 39 университетов. Тройка лучших российских вузов уже второй год неизменна. На первом месте МГУ им. Ломоносова (189-я позиция). По сравнению с прошлым годом МГУ поднялся на 10 позиций - серьезный скачок. При этом по одному из самых важных критериев - качеству образования - Московский университет 23-й в мире.

На втором месте рейтинга THE-2020 - МФТИ (позиция 201-250), вуз-участник Проекта 5-100. Третьим среди российских вузов лидеров стал также участник Проекта 5-100 - Высшая школа экономики (позиция 251-300). Они, так же как и МГУ, за прошедший год заметно "подросли" в сводных таблицах, встав на более высокие места в рейтинге.

В топ-500 представлены также МИФИ (401-500) и Университет ИТМО (401-500), переместившийся из группы 501-600.

Новичком рейтинга стал Южно-Уральский госуниверситет, войдя в категорию 1001+.

- Южно-Уральский госуниверситет - единственный вуз Челябинской области, который впервые вошел в мировой рейтинг вузов THE, - говорит Ольга Ярошенко, проректор по международной деятельности ЮУрГУ. - Учитывая, что всего в мире насчитывается более 25 000 университетов, вхождение в мировой рейтинг для нас - огромное достижение. Для рассмотрения ЮУрГУ в качестве потенциального участника рейтинга университет проходил строгий отбор на соответствие критериям. Несомненно, это знаковое событие для всего коллектива университета, подтверждение активного развития ЮУрГУ.

THE оценивает университеты по всем направлениям их деятельности: преподавание, исследования, цитирование, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности.

Российские вузы в топ-1000 THE

МГУ им. Ломоносова - 189

МФТИ - 201-250

Высшая школа экономики - 251-300

Университет ИТМО - 401-500

МИФИ - 401-500

Новосибирский госуниверситет - 501-600

Санкт-Петербургский политехнический госуниверситет Петра Великого - 501-600

Томский госуниверситет - 501-600

Казанский Федеральный университет - 601-800

МИСиС - 601-800

Санкт-Петербургский госуниверситет - 601-800

Томский политехнический университет- 601-800

МГТУ им. Баумана - 801-1000

Санкт-Петербургский горный университет- 801-1000

РУДН - 801-1000

Полностью рейтинг можно увидеть на сайте издания.

Комментарии

Виктор Садовничий, ректор МГУ им. Ломоносова:

- Главная миссия университетов во все времена неизменна - учить, давать студентам знания. Поэтому нам приятно, что по этому показателю МГУ ежегодно удерживает самые высокие позиции в мире, входя в топ 25 лучших вузов. Вторая миссия - научные исследования, без которых качественная подготовка специалистов сегодня невозможна. По этому показателю мы последовательно улучшаем наши позиции. Растет производительность суперкомпьютеров Московского университета, в МГУ появились и начали работу Центры НТИ. У нас работают лидеры науки, мировой и российской IT-индустрии, блестящие преподаватели. Однако, хочу заметить, что рейтинги и стремление к высоким показателям в них - не самоцель. Но зачастую они дают возможность посмотреть на себя "со стороны", помогают своевременно реагировать на различные вызовы и оставаться лидером в образовании и науке.

Николай Кудрявцев, ректор МФТИ:

- МФТИ концентрируется на прорывных исследованиях и продолжает налаживать тесное взаимодействие с индустриальными партнерами и академическим сообществом: совместно с институтами РАН мы создали 16 новых лабораторий. В результате объем инвестиций в инновационную деятельность вырос в этом году до 3,8 млрд рублей. Высокий уровень качества нашего образования также получает признание на международном уровне - в этом году мы впервые вошли в сотню лучших университетов мира по этому критерию.

Ирина Карелина, старший директор по стратегическому развитию НИУ ВШЭ:

- Успех ВШЭ связан с улучшением результатов практически по всем показателям рейтинга. Как и в прошлом году, наибольший вклад внес показатель цитируемости. С 2009 года ВШЭ последовательно проводит политику поддержки ученых, стимулируя публикации в авторитетных журналах. Выросли показатели и по критерию "репутация", и по количеству публикаций за последние 5 лет. Выросло число иностранных студентов в университете, а созданная в прошлом году система собственных ученых степеней Вышки способствовала росту защит диссертаций.

Илья Куфтырев, директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО:

- По оценке научной составляющей у Университета ИТМО год от года растет количество публикаций на одного научно-педагогического работника. Также растет критерий "нормализованная цитируемость" - упоминание публикаций по предметным областям. С 2013 года значение этого показателя у нас превышает единицу (среднемировое значение) и неуклонно растет.

Кстати, это самый весомый индикатор рейтинга - он составляет 30 процентов от итоговой оценки.