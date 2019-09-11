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11.09.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве объяснили, как распознать фальшивых благотворителей в сети

Текст: Марина Гусенко
Все больше россиян откликаются на призывы о благотворительности и жертвуют деньги на благие цели, в том числе, через интернет. Однако, как отмечают эксперты Роскачества, примерно 500 миллионов рублей в год уходят в карманы мошенников. И примерно столько же денег собирают на улицах лжесборщики с ящиками для пожертвований.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как не попасться на удочку мошенников и помогать только тем, кто нуждается, объяснили эксперты Роскачества.

Правило первое - лучше всего переводить деньги проверенным благотворительным фондам. Они размещают на своих страницах в Сети прозрачные отчеты - сколько денег собрали, сколько и на что потратили. Там есть их актуальные контактные данные. Если по телефону, на сайте или в переписке вы не можете получить полную информацию о собираемых средствах и о том, в какой больнице лечится человек, для которого они собираются, лучше выбрать другой фонд для пожертвований.

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Правило второе - так как для перечисления денег необходимо ввести на сайте фонда персональные и платежные данные, у него должен быть цифровой сертификат, и данные должны передаваться в зашифрованном виде. Об этом говорят символы "https" и изображение "замочка" в адресной строке. Также нужно обратить внимание на наличие сертификата PCI DSS на странице, где вы вводите информацию о своей банковской карте.

Правило третье. Стоит проверять подлинность фото, размещенных на сайте. Это можно сделать с помощью поиска по картинке. Для этого правой кнопкой мыши надо кликнуть по картинке и скопировать адрес картинки. Потом в поисковике выбрать поиск по картинке и вставить скопированный адрес. Мошенники часто берут фотографии из интернета, и если вы увидите эту же фотографию, но по другому поводу, - не переводите деньги.

Фото: iStock
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Правило четвертое. Нужно проверять реквизиты, не стоит переводить деньги на счета или банковские карты физлиц, электронные кошельки. Благонадежные благотворительные фонды никогда не собирают деньги таким образом. Жертвовать частным лицам можно, только если вы лично знакомы и только предварительного поговорив с человеком и выяснив, что случилось. Мошенники могут взломать электронную помощь или страницу в соцсети вашего знакомого и от его имени разослать просьбу о пожертвовании денег.

Правило пятое. Прежде, чем перевести деньги незнакомому человеку, проверьте представленные для перевода реквизиты: вбейте в поисковик номер счета, карточки или номер телефона.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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